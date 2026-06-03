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Παναθηναϊκός: Συνεχίζει στον πάγκο της ομάδας πόλο ο Μάζης
Παναθηναϊκός: Συνεχίζει στον πάγκο της ομάδας πόλο ο Μάζης
Ο Δημήτρης Μάζης οδήγησε τον Παναθηναϊκό στους τελικούς του πρωταθλήματος και του Κυπέλλου και στα προημιτελικά του Euro Cup
Με τον Δημήτρη Μάζη στο «τιμόνι» θα συνεχίσει και την επόμενη σεζόν η ανδρική ομάδα υδατοσφαίρισης του Παναθηναϊκού. Όπως ήταν αναμενόμενο, ο Έλληνας τεχνικός παραμένει στον «πράσινο» πάγκο, μετά από μία σεζόν κατά την οποία έφερε το «τριφύλλι» ως τους τελικούς του πρωταθλήματος και του κυπέλλου, αλλά και μέχρι τα προημιτελικά του Euro Cup.
Η επόμενη χρονιά προβλέπεται ως η πιο σημαντική στην ιστορία του τμήματος πόλο του συλλόγου, που ενισχύεται ακόμη περισσότερο με την απόκτηση του Δημήτρη Νικολαΐδη από τον Ολυμπιακό και του Στάθη Καλογερόπουλου από τη Μαρσέιγ, με στόχο πλέον να διεκδικήσει επί ίσοις όροις τον τίτλο από τον «αιώνιο» αντίπαλο.
«Ο προπονητής της ομάδας πόλο ανδρών του Παναθηναϊκού, Δημήτρης Μάζης καταστρώνει τα σχέδιά του για τη νέα σεζόν. Μετά την πιο επιτυχημένη χρονιά του τμήματος με τη συμμετοχή στους τελικούς του πρωταθλήματος και του κυπέλλου αλλά και την πρόκριση στα προημιτελικά του Euro Cup, ο κόουτς του "τριφυλλιού" σχεδιάζει την επόμενη» αναφέρει η ανακοίνωση του ερασιτέχνη Παναθηναϊκού, ενώ ο ίδιος ο Μάζης αρκέστηκε σε μία λιτή δήλωση: «Είμαι πολύ χαρούμενος που συνεχίζω στον Σύλλογο. Εύχομαι την νέα σεζόν να έχουμε υγεία και να εκπληρώσουμε όλους τους στόχους μας!».
Η επόμενη χρονιά προβλέπεται ως η πιο σημαντική στην ιστορία του τμήματος πόλο του συλλόγου, που ενισχύεται ακόμη περισσότερο με την απόκτηση του Δημήτρη Νικολαΐδη από τον Ολυμπιακό και του Στάθη Καλογερόπουλου από τη Μαρσέιγ, με στόχο πλέον να διεκδικήσει επί ίσοις όροις τον τίτλο από τον «αιώνιο» αντίπαλο.
«Ο προπονητής της ομάδας πόλο ανδρών του Παναθηναϊκού, Δημήτρης Μάζης καταστρώνει τα σχέδιά του για τη νέα σεζόν. Μετά την πιο επιτυχημένη χρονιά του τμήματος με τη συμμετοχή στους τελικούς του πρωταθλήματος και του κυπέλλου αλλά και την πρόκριση στα προημιτελικά του Euro Cup, ο κόουτς του "τριφυλλιού" σχεδιάζει την επόμενη» αναφέρει η ανακοίνωση του ερασιτέχνη Παναθηναϊκού, ενώ ο ίδιος ο Μάζης αρκέστηκε σε μία λιτή δήλωση: «Είμαι πολύ χαρούμενος που συνεχίζω στον Σύλλογο. Εύχομαι την νέα σεζόν να έχουμε υγεία και να εκπληρώσουμε όλους τους στόχους μας!».
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