Λεσόρ: Ανέβασε βίντεο από τις προπονήσεις του με φόντο την επιστροφή στη δράση
Ματίας Λεσόρ Παναθηναϊκός

Ο Ματίας Λεσόρ έκανε μια ανάρτηση στο Instagram όπου χρησιμοποίησε τη λέξη «update» ενώ... απάντησε ο Τι Τζέι Σορτς με κλεψύδρες!

Όπως φαίνεται έχει ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση για την μεγάλη επιστροφή του Ματίας Λεσόρ στην ενεργό δράση!

Σύμφωνα με τα όσα είχε πει και ο τεχνικός του Παναθηναϊκού Εργκίν Άταμαν πριν από μερικές ημέρες, αναμένεται να πατήσει και πάλι παρκέ στα μέσα του επόμενου μήνα.

Βέβαια μετά το τελευταίο ματς κόντρα στον Προμηθέα δεν είχε... σαφή απάντηση να δώσει καθώς κοιτούσε περισσότερο το άμεσο μέλλον και δη τα ματς με Μακάμπι και Μονακό έχοντας στα πιτς τους Ρογκαβόπουλο, Χουάντσο, Χολμς και Σαμοντούροβ.

Ο Ματίας Λεσόρ ωστόσο στην ανάρτησή του έγραψε «νεότερη ενημέρωση» με πλάνα από την προσωπική του προπόνηση. Μάλιστα ο Τι Τζέι Σορτς απάντησε στον Γάλλο σέντερ με... κλεψύδρες!


