Ligue 1: Τεράστιο διπλό «ανάσα» της Ναντ στο Παρίσι με Ελ Αραμπί, 2-1 την Παρί FC
Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον 38χρονο πρώην φορ του Ολυμπιακού τα καναρίνια... ξεκόλλησαν από την επικίνδυνη ζώνη του πρωταθλήματος και ανέβηκαν στη 13η θέση της βαθμολογίας

Μετά από 5 αγωνιστικές (2 ισοπαλίες, 3 ήττες) η Ναντ επέστρεψε στα «τρίποντα» και μάλιστα με μεγάλη εκτός έδρας νίκη στο «σπίτι» της Παρί FC στο εναρκτήριο παιχνίδι της 9ης αγωνιστικής στη γαλλική Ligue1 και πήρε τεράστια βαθμολογική «ανάσα».

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τα «καναρίνια» ο 38χρονος πρώην φορ του Ολυμπιακού, Γιουσούφ Ελ Αραμπί, ο οποίος άνοιξε το σκορ στο 2ο λεπτό.



Η Παρί ισοφάρισε γρήγορα με τον Τσεργκουί στο 15', όμως η Ναντ «απέδρασε» με το διπλό χάρις στο γκολ του Αμπλίν στο 39'.





Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 9ης αγωνιστικής της γαλλικής Ligue 1, οι σκόρερ και η βαθμολογία έχουν ως εξης:

Παρί FC-Ναντ 1-2 (15' Τσεργκουί - 2' Ελ Αραμπί, 39' Αμπλίν)
Μπρεστ-Παρί Σεν Ζερμέν 25/10
Μονακό-Τουλούζ 25/10
Λανς-Μαρσέιγ 25/10
Λιλ-Μετς 26/10
Ρεν-Νις 26/10
Ανζέ-Λοριάν 26/10
Οσέρ-Χάβρη 26/10
Λιόν-Στρασμπούρ 26/10

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 8 αγώνες)

Μαρσέιγ 18
Παρί Σεν Ζερμέν 17
Στρασμπούρ 16
Λανς 16
Λιόν 15
Μονακό 14
Λιλ 14
Τουλούζ 13
Ρεν 11
Νις 11
Παρί FC 10 -9αγ.
Μπρεστ 9
Ναντ 9 -9αγ.
Λοριάν 8
Οσέρ 7
Χάβρη 6
Ανζέ 6
Μετς 2



