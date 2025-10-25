Βοηθάμε το σώμα μας να ανακτήσει την ενέργεια και την ισορροπία του επιλέγοντας 100% φυσικές, αποτοξινωτικές φόρμουλες με στοχευμένη δράση.
Ligue 1: Τεράστιο διπλό «ανάσα» της Ναντ στο Παρίσι με Ελ Αραμπί, 2-1 την Παρί FC
Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον 38χρονο πρώην φορ του Ολυμπιακού τα καναρίνια... ξεκόλλησαν από την επικίνδυνη ζώνη του πρωταθλήματος και ανέβηκαν στη 13η θέση της βαθμολογίας
Μετά από 5 αγωνιστικές (2 ισοπαλίες, 3 ήττες) η Ναντ επέστρεψε στα «τρίποντα» και μάλιστα με μεγάλη εκτός έδρας νίκη στο «σπίτι» της Παρί FC στο εναρκτήριο παιχνίδι της 9ης αγωνιστικής στη γαλλική Ligue1 και πήρε τεράστια βαθμολογική «ανάσα».
Μεγάλος πρωταγωνιστής για τα «καναρίνια» ο 38χρονος πρώην φορ του Ολυμπιακού, Γιουσούφ Ελ Αραμπί, ο οποίος άνοιξε το σκορ στο 2ο λεπτό.
Η Παρί ισοφάρισε γρήγορα με τον Τσεργκουί στο 15', όμως η Ναντ «απέδρασε» με το διπλό χάρις στο γκολ του Αμπλίν στο 39'.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 9ης αγωνιστικής της γαλλικής Ligue 1, οι σκόρερ και η βαθμολογία έχουν ως εξης:
Παρί FC-Ναντ 1-2 (15' Τσεργκουί - 2' Ελ Αραμπί, 39' Αμπλίν)
Μπρεστ-Παρί Σεν Ζερμέν 25/10
Μονακό-Τουλούζ 25/10
Λανς-Μαρσέιγ 25/10
Λιλ-Μετς 26/10
GOL DO NANTES— Futeboleiros (@Futteboleiroos) October 24, 2025
Paris FC 0x1 Nantes
⚽ Youssef El Arabi
🅰️ Louis Leroux
🏆 Ligue 1 | 9° Rodada
🏟️ Stade Jean Bouin
pic.twitter.com/Y2nR7uutUA
C’EST LA FÊTE DANS LE VESTIAIRE !!! 🥳💛💚— La Minute Foot (@La_Minute_Foot) October 24, 2025
Les joueurs du FC Nantes lâchent tout après la victoire face au Paris FC !
🎥@ligue1plus
pic.twitter.com/RuafPRoGpK
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 8 αγώνες)
Μαρσέιγ 18
Παρί Σεν Ζερμέν 17
Στρασμπούρ 16
Λανς 16
Λιόν 15
Μονακό 14
Λιλ 14
Τουλούζ 13
Ρεν 11
Νις 11
Παρί FC 10 -9αγ.
Μπρεστ 9
Ναντ 9 -9αγ.
Λοριάν 8
Οσέρ 7
Χάβρη 6
Ανζέ 6
Μετς 2
Ειδήσεις σήμερα:
Διονύσης Σαββόπουλος - Μάνος Χατζιδάκις: Η πρώτη τους συνάντηση, το «Μακρύ Ζεϊμπέκικο για τον Νίκο», η παρεξήγηση και η συμφιλίωση
Κορωπί: Ο ιατροδικαστής βρήκε χτυπήματα στο κεφάλι και το σώμα του 4χρονου - «Είναι όλα κόκκινα» έλεγε το παιδί δείχνοντας το σπίτι
Σύνταξη: Το όνειρο του Έλληνα για ελευθερία, το στήριγμα οικογενειών - Ο «Γολγοθάς» των ενσήμων και η νέα ζωή στην τρίτη ηλικία
