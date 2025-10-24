Μπαρτζώκας: «Συμπαγείς σε άμυνα και επίθεση, νιώσαμε σαν να παίξαμε στο ΣΕΦ»

Ο προπονητής του Ολυμπιακού εξήρε την ομαδική εικόνα της ομάδας του μετά τον θρίαμβο (96-75) επί της Μπάγερν και ευχαρίστησε τον κόσμο για την «ερυθρόλευκη» ατμόσφαιρα στο Μόναχο