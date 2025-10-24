Βοηθάμε το σώμα μας να ανακτήσει την ενέργεια και την ισορροπία του επιλέγοντας 100% φυσικές, αποτοξινωτικές φόρμουλες με στοχευμένη δράση.
Μπαρτζώκας: «Συμπαγείς σε άμυνα και επίθεση, νιώσαμε σαν να παίξαμε στο ΣΕΦ»
Ο προπονητής του Ολυμπιακού εξήρε την ομαδική εικόνα της ομάδας του μετά τον θρίαμβο (96-75) επί της Μπάγερν και ευχαρίστησε τον κόσμο για την «ερυθρόλευκη» ατμόσφαιρα στο Μόναχο
Ο Ολυμπιακός πέρασε εμφατικά από το Μόναχο, νικώντας τη Μπάγερν με 96-75 για την 6η αγωνιστική της Euroleague, και ο προπονητής Γιώργος Μπαρτζώκας εξέφρασε την ικανοποίησή του για την εμφάνιση της ομάδας του.
Στις δηλώσεις που παραχώρησε μετά το τέλος της αναμέτρησης στο SAP Garden, ο Έλληνας τεχνικός στάθηκε στην εικόνα που επέδειξαν οι παίκτες του και στις δύο πλευρές του παρκέ, καθώς και στην πολύτιμη στήριξη του κόσμου.
Αναλυτικά οι δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζώκα:
«Ήμασταν συμπαγείς και αμυντικά και επιθετικά. Σε αυτό το παιχνίδι είχαμε σχεδόν όλο το ρόστερ μας διαθέσιμο με εξαίρεση τον αρχηγό μας, τον Κώστα Παπανικολάου. Είχαμε καλή δημιουργία και υπομονή να μοιράσουμε τη μπάλα. Ήμασταν πολύ καλοί επιθετικά, σκοράραμε σχεδόν 100 πόντους. Ήμασταν όμως συμπαγείς και αμυντικά.»
Ο Μπαρτζώκας έκανε ειδική αναφορά στον κόσμο του Ολυμπιακού, τονίζοντας ότι η ατμόσφαιρα θύμιζε έδρα: «Το σημαντικότερο όμως ήταν η υποστήριξη από τους φίλους μας. Ήταν φανταστικοί και νιώσαμε σαν να παίξαμε στο ΣΕΦ».
Σχετικά με το δίδαγμα από τη νίκη αυτή, ο προπονητής υπογράμμισε την ανάγκη για συνεχή βελτίωση: «Αυτή είναι η δουλειά, αυτή είναι η διαδικασία. Αυτή είναι η πρόκληση που έχουμε. Να είμαστε καλύτεροι κάθε μέρα. Κάθε παίκτης, κάθε προπονητής και όποιος εργάζεται στην ομάδας μας. Η πρόοδός μας είναι πολύ σημαντική και πιστεύουμε στην ομάδα μας. Έχουμε έναν μεγάλο σύλλογο και είμαστε πραγματικά χαρούμενοι».
Η νίκη αυτή ανεβάζει τον Ολυμπιακό στο 4-2 ρεκόρ και επιβεβαιώνει την ανοδική του πορεία στη διοργάνωση.
