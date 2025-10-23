Champions League: MVP της 3ης αγωνιστικής ο Φερμίν Λόπεθ μετά το χατ τρικ στον Ολυμπιακό - Βίντεο
Ολυμπιακός Μπαρτσελόνα Champions League Φερμίν Λόπεθ

O Ισπανός ποδοσφαιριστής πέτυχε το πρώτο χατ τρικ της καριέρας του

O Φερμίν Λόπεθ της Μπαρτσελόνα ψηφίστηκε MVP της 3ης αγωνιστικής του Champions League. 

Ο Ισπανός μεσοεπιθετικός πέτυχε 3 γκολ στο 6-1 της Μπαρτσελόνα κόντρα στον Ολυμπιακό στο Μονζουίκ και αυτό ήταν το πρώτο του χατ τρικ της καριέρας του. 

Ο Λόπεθ άφησε πίσω του τον Νμετσά της Νόρτμουντ, τον Γκουρουθέτα της Αθλέτικ Μπιλμπάο και τον Μαν της Αϊντχόφεν.

