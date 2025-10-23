Champions League: MVP της 3ης αγωνιστικής ο Φερμίν Λόπεθ μετά το χατ τρικ στον Ολυμπιακό - Βίντεο
O Ισπανός ποδοσφαιριστής πέτυχε το πρώτο χατ τρικ της καριέρας του
O Φερμίν Λόπεθ της Μπαρτσελόνα ψηφίστηκε MVP της 3ης αγωνιστικής του Champions League.
Ο Ισπανός μεσοεπιθετικός πέτυχε 3 γκολ στο 6-1 της Μπαρτσελόνα κόντρα στον Ολυμπιακό στο Μονζουίκ και αυτό ήταν το πρώτο του χατ τρικ της καριέρας του.
Ο Λόπεθ άφησε πίσω του τον Νμετσά της Νόρτμουντ, τον Γκουρουθέτα της Αθλέτικ Μπιλμπάο και τον Μαν της Αϊντχόφεν.
1st: Fermín López— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 23, 2025
2nd: Felix Nmecha
3rd: Gorka Guruzeta
4th: Dennis Man
Hat-trick hero Fermín wins Player of the Week! 🎩@PlayStationEU | #UCLPOTW pic.twitter.com/Qhh0dcLS9Q
