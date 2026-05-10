Πακιστάν: Τουλάχιστον τρεις αστυνομικοί νεκροί σε επίθεση με παγιδευμένο αυτοκίνητο
Υπάρχουν φόβοι για πολύ βαρύτερο απολογισμό – Οι δράστες έστησαν ενέδρα στις ενισχύσεις που έσπευσαν στο σημείο

Επίθεση εναντίον θέσης της αστυνομίας με τη χρήση αυτοκινήτου παγιδευμένου με μεγάλη ποσότητα εκρηκτικών στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον τρεις αστυνομικούς στο βορειοδυτικό Πακιστάν χθες Σάββατο κι ακολουθήθηκε από ενέδρα εναντίον προσωπικού των δυνάμεων επιβολής της τάξης που έσπευδε στο σημείο, σύμφωνα με αξιωματικούς.

Ο Σατζάντ Χαν, αξιωματικός της αστυνομίας, είπε πως υπάρχουν φόβοι ότι οι περισσότεροι από τους 15 αστυνομικούς σε υπηρεσία στο τμήμα που έγινε στόχος, στα όρια της πόλης Μπανού, ενδέχεται να είναι νεκροί και πως η εγκατάσταση υπέστη εκτεταμένες ζημιές.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση και η έκταση των ζημιών και ο απολογισμός δεν θα ανακοινωθεί παρά μετά την ολοκλήρωσή της.

«Οι τρομοκράτες επιτέθηκαν αρχικά στο αστυνομικό τμήμα με όχημα φορτωμένο με εκρηκτικά, κατόπιν άλλοι μπήκαν στον χώρο κι άνοιξαν πυρ εναντίον προσωπικού», είπε δεύτερος αξιωματικός των δυνάμεων ασφαλείας, υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

«Άλλο προσωπικό των δυνάμεων επιβολής της τάξης στάλθηκε εκεί για να βοηθήσει, αλλά οι τρομοκράτες έστησαν ενέδρα και προκάλεσαν απώλειες», πρόσθεσε.

Κατά πηγές της αστυνομίας στην επίθεση χρησιμοποιήθηκαν επίσης drones.

Οι αρχές κήρυξαν κατάσταση έκτακτης ανάγκης στα δημόσια νοσοκομεία της περιοχής.

Την ευθύνη για την ενέργεια ανέλαβε συμμαχία οργανώσεων γνωστή ως Ιτιχάντ ουλ Μουτζαχεντίν.

Οι επιθέσεις του είδους υπάρχει κίνδυνος να αναζωπυρώσουν τις εχθροπραξίες ανάμεσα στο Πακιστάν και το Αφγανιστάν, που ενεπλάκησαν στις χειρότερες συγκρούσεις εδώ και χρόνια τον Φεβρουάριο, όταν η πακιστανική αεροπορία εξαπέλυσε σειρά πολύνεκρων βομβαρδισμών στην αφγανική επικράτεια, ιδίως στην πρωτεύουσα Καμπούλ.

Οι μάχες έχουν κοπάσει αλλά ξεσπούν ακόμη σποραδικά επεισόδια. Δεν έχει ωστόσο συμφωνηθεί επίσημα κατάπαυση του πυρός.

Η Ισλαμαμπάντ κατηγορεί την Καμπούλ ότι προσφέρει ασφαλές καταφύγιο σε εξτρεμιστές που χρησιμοποιούν το αφγανικό έδαφος ως ορμητήριο κι εξαπολύουν επιθέσεις στο Πακιστάν. Η de facto κυβέρνηση των Ταλιμπάν το διαψεύδει, χαρακτηρίζει το πρόβλημα που εγείρει η δράση ένοπλων κινημάτων εσωτερική υπόθεση της γειτονικής χώρας.
