Οι σκέψεις του Μεντιλίμπαρ για αλλαγές στην 11άδα μετά την ήττα από τον ΠΑΟΚ
Μπρούνο, Μουζακίτης και Ποντένσε διεκδικούν θέση στο βασικό σχήμα των «ερυθρόλευκων»
Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ως γνωστόν μετά την επικράτηση του Ολυμπιακού στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό διάλεξε ίδια ακριβώς διάταξη και στο ντέρμπι της Τούμπας με τον ΠΑΟΚ, όπου ήρθε η ήττα με σκορ 3-1.
Θυμίζουμε πώς η ερυθρόλευκη διάταξη είχε ως εξής για το ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός: Τζολάκης στο τέρμα, άμυνα με Ορτέγα, Πιρόλα, Ρέτσο και Κοστίνια, κέντρο με Γκαρθία, Έσε και Τσικίνιο, άκρα με Ροντινέϊ και Ζέλσον και φορ ο Ελ Καμπί.
Τώρα εδώ και μέρες ο Βάσκος τεχνικός έχει στο μυαλό του πιθανές αλλαγές σε επίπεδο προσώπων στην βασική του 11άδα. Η αποστολή που έβγαλε δεν ανέδειξε κάποιο συμπέρασμα και ενώ θα κοπούν την Κυριακή 2 ξένοι.
Από εκεί και πέρα υπάρχει η εκτίμηση ότι μπορεί να δούμε το απόγευμα της Κυριακής μαξ 3 αλλαγές. Η πρώτη να είναι ο Μπρούνο στην θέση του Ορτέγα. Επιπλέον είναι μία τακτική του Μεντιλίμπαρ να κόβει από την αποστολή σε τέτοιες περιπτώσεις έναν εκ των 2 αριστερών του μπακ.
Η 2η αλλαγή ενδεχομένως να είναι του Μουζακίτη και σε αυτήν την περίπτωση να βρεθεί ως Έσε πίσω ως εξάρι. Και η τρίτη να αφορά στην πλευρά των Κοστίνια - Ροντινέϊ. Να μην ξεκινήσει ο Κοστίνια και να χριστεί βασικός δεξιός μπακ ο Βραζιλιάνος για να παίξει μπροστά του ένας κλασικός εξτρέμ που να είναι ή ο Ποντένσε ή ο Αντρέ Λουίζ. Ως προς αυτούς τους 2 ακραίους κυνηγούς ο Ποντένσε έχει παραπάνω πιθανότητες.
πηγή: gazzetta
