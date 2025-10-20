Μια δυναμική πρωτοβουλία στα πιο απομακρυσμένα μέρη της Ελλάδας φέρνει χαρά, σιγουριά και ελπίδα, δίνοντας στα παιδιά την ευκαιρία να μεγαλώσουν με ασφάλεια και προοπτική.
Βίντεο: Όταν ο «Ντέλιας» χαρίζει στιγμές ποδοσφαιρικής μαγείας
Στα 22 του χρόνια ο μικρός μάγος του ΠΑΟΚ δείχνει πιο ώριμος από ποτέ, με το αστείρευτο ταλέντο του να μας προσφέρει στιγμές απίστευτης ομορφιάς
Όταν το 2021 ο Γιάννης Κωνσταντέλιας έκανε το επίσημο ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα, αυτοί που τον γνώριζαν από μικρό χαμογέλασαν με νόημα. Πλέον το ίδιο χαμόγελο έχουν όλοι (ανεξαρτήτως συλλογικών προτιμήσεων) όταν ο διεθνής μέσος αρχίζει να χορεύει στο χορτάρι, χαϊδεύοντας τη μπάλα σε κάθε άγγιγμα του...
Στα 18 του χρόνια ήταν η φυσιολογική συνέχεια για τον πιτσιρικά από τον Βόλο, ο οποίος εντοπίστηκε από τον Βαγγέλη Πουρλιοτόπουλο (υπεύθυνος των ακαδημιών του Δικεφάλου) σε ηλικία 12 ετών και μετά από έναν χρόνο βρέθηκε στην Θεσσαλονίκη.
Στα 16 του έκανε ντεμπούτο με την Κ19 (αφού οργίαζε με την Κ17) και δύο χρόνια αργότερα στις 17 Ιανουαρίου 2021 ο Ραζβάν Λουτσέσκου τον χρησιμοποίησε ως αλλαγή στην εκτός έδρας νίκη με 3-0 επί του ΟΦΗ.
Στο Ηράκλειο οι περισσότεροι δεν συγκράτησαν το όνομα του, ωστόσο εμφανώς ψαρωμένος μικρός μπροστά από τις κάμερες, άρχισε να κερδίζει ολοένα και περισσότερο την εμπιστοσύνη του προπονητή και σιγά, σιγά να κάνει τους πάντες να στρέφουν τα βλέμματα τους επάνω του.
Ο αέρινος τρόπος με τον οποίο κινείται μέσα στο γήπεδο, οι ντρίμπλες μέσα σε κλειστούς χώρους περιτριγυρισμένος από δύο και τρεις αντιπάλους, άρχισαν να γίνονται αντικείμενο συζήτησης απ' όλη την ποδοσφαιρική Ελλάδα και στις 19 Φεβρουαρίου 2023 προκάλεσε σοκ με την ασίστ που έβγαλε, με τον ώμο (!) πεσμένος στο χορτάρι με τον Κάλεντ Νάρεϊ να ανοίγει το σκορ στο ντέρμπι με την ΑΕΚ.
Την επόμενη σεζόν (2023-2024) ο ΠΑΟΚ ταξίδεψε στο Αμπερντίν της Σκωτίας (26/10) και νίκησε με μια απίθανη ανατροπή με 2-3, με τον Ντέλια να έχει δοκάρι σε μια φάση που αν την έκανε ποδοσφαιριστής ξένης ομάδας και έμπαινε γκολ θα τη συζητούσαμε για μήνες, ενώ από δική του ατομική ενέργεια και ασίστ ξεκίνησε η ανατροπή.
Δύο εβδομάδες αργότερα ο ΠΑΟΚ βρέθηκε στο Γεώργιος Καραϊσκάκης για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό και με μια εντυπωσιακή εμφάνιση βρέθηκε να προηγείται με 0-4 (τελικό σκορ 2-4) με το τέταρτο γκολ που πέτυχε ο Οζντόεφ να είναι ένα έργο τέχνης με την υπογραφή του Γιάννη Κωνσταντέλια.
Στις 4 Φεβρουαρίου 2024 ο ΠΑΟΚ φιλοξενήθηκε από τον Ατρόμητο, με τον Δικέφαλο να ανοίγει το σκορ στο 89' και στις καθυστερήσεις ο Ντέλιας σφράγισε το τρίποντο με μία απίθανη λόμπα.
Για να φτάσουμε στη φετινή χρονιά, όπου το καλοκαίρι αφού βρέθηκε με τις βαλίτσες στο χέρι για να συνεχίσει στην Στουτγάρδη, ο Ιβάν Σαββίδης την τελευταία στιγμή τον κράτησε στην Τούμπα και πλέον είναι ο πιο επιδραστικός παίκτης της ομάδας τους Λουτσέσκου. Κάτι που φάνηκε και στο χθεσινό ντέρμπι στην OPAP Arena.
Από δική του ντρίμπλα στον Βίντα και το φάουλ που κέρδισε, ξεκίνησε η φάση από την οποία άνοιξε το σκορ ο Μπάμπα, για να φτάσουμε στο 49' το λάθος του Μουκουντί και τη μαγική προσποίηση στον Στρακόσια που έφυγε από την άλλη πλευρά για να διαμορφώσει ο ίδιος στην κενή εστία το τελικό 0-2.
