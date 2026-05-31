Εθνική ποδοσφαίρου: Προς Τούμπα τα δύο πρώτα παιχνίδια του Nations League
Στην Τούμπα όπως όλα δείχνουν θα φιλοξενηθούν τα δύο από τα τρία εντός έδρας παιχνίδια της Εθνικής ποδοσφαίρου για την Α' κατηγορία του Nations League. 

Πρόκειται για τα παιχνίδια με Ολλανδία (1/10) και με την Γερμανία (4/10) για την 3η και 4η αγωνιστική.  Την απόφαση αναμένεται να λάβει η ΕΠΟ στη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την προσεχή Τρίτη (2/6).

Η Ελλάδα αρχίζει τους αγώνες της τον Σεπτέμβριο. Στις 24 παίζει εκτός έδρας με τη Σερβία και στις 27 με την Γερμανία.

Να θυμίσουμε πως η ομάδα του Γιοβάνοβιτς θα ταξιδέψει σε Σερβία και Γερμανία για τα δύο πρώτα παιχνίδια της διοργάνωσης και στη συνέχεια θα βρεθεί στη Θεσσαλονίκη.
