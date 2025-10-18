Μια δυναμική πρωτοβουλία στα πιο απομακρυσμένα μέρη της Ελλάδας φέρνει χαρά, σιγουριά και ελπίδα, δίνοντας στα παιδιά την ευκαιρία να μεγαλώσουν με ασφάλεια και προοπτική.
La Liga: Διπλό Ευρώπης για την Εσπανιόλ, 2-0 την Οβιέδο - Δείτε τα γκολ
La Liga: Διπλό Ευρώπης για την Εσπανιόλ, 2-0 την Οβιέδο - Δείτε τα γκολ
Μετά από τέσσερις αγωνιστικές χωρίς νίκη, η Εσπανιόλ επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα προσπερνώντας στη βαθμολογία την Ατλέτικο
Η... μετά-Παούνοβιτς εποψή στην Οβιέδο δεν ξεκίνησε καθόλου καλά, καθώς η Εσπανιόλ πέρασε με «διπλό» από το «Νουέβος Κάρλος Ταρτιέρε» με 2-0, στο εναρκτήριο ματς της 9ης αγωνιστικής της La Liga.
Η αναμέτρηση κρίθηκε στο δεύτερο ημίχρονο με τα γκολ των Γκαρσία και Μίγια, με το νέο προπονητή των γηπεδούχων Λουίς Καριόν να μπαίνει με το... αριστερό!
Τα αποτελέσματα, οι σκόρερ και η βαθμολογία:
Οβιέδο-Εσπανιόλ 0-2 (70' Γκαρσία, 82' Μίγια)
Σεβίλλη-Μαγιόρκα 18/10
Μπαρτσελόνα-Τζιρόνα 18/10
Βιγιαρεάλ-Μπέτις 18/10
Ατλέτικο Μαδρίτης-Οσασούνα 18/10
Ελτσε-Αθλέτικ Μπιλμπάο 19/10
Θέλτα-Σοσιεδάδ 19/10
Η αναμέτρηση κρίθηκε στο δεύτερο ημίχρονο με τα γκολ των Γκαρσία και Μίγια, με το νέο προπονητή των γηπεδούχων Λουίς Καριόν να μπαίνει με το... αριστερό!
Τα αποτελέσματα, οι σκόρερ και η βαθμολογία:
Οβιέδο-Εσπανιόλ 0-2 (70' Γκαρσία, 82' Μίγια)
Σεβίλλη-Μαγιόρκα 18/10
Μπαρτσελόνα-Τζιρόνα 18/10
Βιγιαρεάλ-Μπέτις 18/10
Ατλέτικο Μαδρίτης-Οσασούνα 18/10
Ελτσε-Αθλέτικ Μπιλμπάο 19/10
Θέλτα-Σοσιεδάδ 19/10
Λεβάντε-Ράγιο Βαγεκάνο 19/10
Χετάφε-Ρεάλ Μαδρίτης 19/10
Αλαβές-Βαλένθια 20/10
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 8 αγώνες)
Ρεάλ Μαδρίτης 21
Μπαρτσελόνα 19
Βιγιαρεάλ 16
Εσπανιόλ 15 -9αγ.
Μπέτις 15
Ατλέτικο Μαδρίτης 13
Σεβίλλη 13
Έλτσε 13
Αθλέτικ Μπιλμπάο 13
Αλαβές 11
Χετάφε 11
Οσασούνα 10
Λεβάντε 8
Ράγιο Βαγεκάνο 8
Βαλένθια 8
Θέλτα 6
Οβιέδο 6 -9αγ.
Τζιρόνα 6
Ρεάλ Σοσιεδάδ 5
Μαγιόρκα 5
Ειδήσεις σήμερα:
Περίμενε το δεύτερο παιδί του ο 44χρονος που έπεσε από τον Πύργο Απόλλων - Άγνωστο τι τον οδήγησε στην πράξη του
Το τηλεφώνημα του ανιψιού στον εργοδότη του 22χρονου μετά το διπλό φονικό στη Φοινικούντα - Όλη η περιγραφή του εγκλήματος
Γιώργος Μαζωνάκης: Παραιτήθηκε ο δικηγόρος του - Οι λόγοι που επικαλείται
Χετάφε-Ρεάλ Μαδρίτης 19/10
Αλαβές-Βαλένθια 20/10
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 8 αγώνες)
Ρεάλ Μαδρίτης 21
Μπαρτσελόνα 19
Βιγιαρεάλ 16
Εσπανιόλ 15 -9αγ.
Μπέτις 15
Ατλέτικο Μαδρίτης 13
Σεβίλλη 13
Έλτσε 13
Αθλέτικ Μπιλμπάο 13
Αλαβές 11
Χετάφε 11
Οσασούνα 10
Λεβάντε 8
Ράγιο Βαγεκάνο 8
Βαλένθια 8
Θέλτα 6
Οβιέδο 6 -9αγ.
Τζιρόνα 6
Ρεάλ Σοσιεδάδ 5
Μαγιόρκα 5
Ειδήσεις σήμερα:
Περίμενε το δεύτερο παιδί του ο 44χρονος που έπεσε από τον Πύργο Απόλλων - Άγνωστο τι τον οδήγησε στην πράξη του
Το τηλεφώνημα του ανιψιού στον εργοδότη του 22χρονου μετά το διπλό φονικό στη Φοινικούντα - Όλη η περιγραφή του εγκλήματος
Γιώργος Μαζωνάκης: Παραιτήθηκε ο δικηγόρος του - Οι λόγοι που επικαλείται
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα