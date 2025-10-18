La Liga: Διπλό Ευρώπης για την Εσπανιόλ, 2-0 την Οβιέδο - Δείτε τα γκολ
La Liga: Διπλό Ευρώπης για την Εσπανιόλ, 2-0 την Οβιέδο - Δείτε τα γκολ

Μετά από τέσσερις αγωνιστικές χωρίς νίκη, η Εσπανιόλ επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα προσπερνώντας στη βαθμολογία την Ατλέτικο

La Liga: Διπλό Ευρώπης για την Εσπανιόλ, 2-0 την Οβιέδο - Δείτε τα γκολ
Η... μετά-Παούνοβιτς εποψή στην Οβιέδο δεν ξεκίνησε καθόλου καλά, καθώς η Εσπανιόλ πέρασε με «διπλό» από το «Νουέβος Κάρλος Ταρτιέρε» με 2-0, στο εναρκτήριο ματς της 9ης αγωνιστικής της La Liga.

Η αναμέτρηση κρίθηκε στο δεύτερο ημίχρονο με τα γκολ των Γκαρσία και Μίγια, με το νέο προπονητή των γηπεδούχων Λουίς Καριόν να μπαίνει με το... αριστερό!

REAL OVIEDO 0 - 2 RCD ESPANYOL | RESUMEN LALIGA EA SPORTS


Τα αποτελέσματα, οι σκόρερ και η βαθμολογία:

Οβιέδο-Εσπανιόλ 0-2 (70' Γκαρσία, 82' Μίγια)
Σεβίλλη-Μαγιόρκα 18/10
Μπαρτσελόνα-Τζιρόνα 18/10
Βιγιαρεάλ-Μπέτις 18/10
Ατλέτικο Μαδρίτης-Οσασούνα 18/10
Ελτσε-Αθλέτικ Μπιλμπάο 19/10
Θέλτα-Σοσιεδάδ 19/10
Λεβάντε-Ράγιο Βαγεκάνο 19/10
Χετάφε-Ρεάλ Μαδρίτης 19/10
Αλαβές-Βαλένθια 20/10

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 8 αγώνες)

Ρεάλ Μαδρίτης 21
Μπαρτσελόνα 19
Βιγιαρεάλ 16
Εσπανιόλ 15 -9αγ.
Μπέτις 15
Ατλέτικο Μαδρίτης 13
Σεβίλλη 13
Έλτσε 13
Αθλέτικ Μπιλμπάο 13
Αλαβές 11
Χετάφε 11
Οσασούνα 10
Λεβάντε 8
Ράγιο Βαγεκάνο 8
Βαλένθια 8
Θέλτα 6
Οβιέδο 6 -9αγ.
Τζιρόνα 6
Ρεάλ Σοσιεδάδ 5
Μαγιόρκα 5




