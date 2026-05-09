Λίβερπουλ - Τσέλσι 1-1: Μοιρασιά στο Άνφιλντ, πλησίασε το Champions League η ομάδα του Σλοτ, δείτε τα γκολ

Λίβερπουλ
και Τσέλσι
αναδείχθηκαν ισόπαλες 1-1 στο «Άνφιλντ», στην αναμέτρηση που άνοιξε την αυλαία της 36ης αγωνιστικής της Premier League
.
Οι «ρεντς» προηγήθηκαν μόλις στο 6ο λεπτό με εντυπωσιακό σουτ του Γκράφενμπερχ έξω από την περιοχή, ενώ η Τσέλσι ισοφάρισε στο 35’ με τον Έντσο Φερνάντες, έπειτα από εκτέλεση φάουλ και σύγχυση στην άμυνα της Λίβερπουλ.
Στο δεύτερο ημίχρονο η Τσέλσι βρήκε δίχτυα με τον Πάλμερ στο 47’, όμως το γκολ ακυρώθηκε μέσω VAR για οφσάιντ του Κουκουρέγια στην αρχή της φάσης.
Ανάλογη ήταν η κατάληξη και για τη Λίβερπουλ, με τον Τζόουνς να σκοράρει στο 58’, αλλά το τέρμα να μη μετρά λόγω οφσάιντ του Χάκπο.
Η Λίβερπουλ πίεσε στο φινάλε για το νικητήριο γκολ, όμως τα δοκάρια σταμάτησαν τις προσπάθειες των Σομποσλάι (71’) και Φαν Ντάικ (81’), με το 1-1 να παραμένει έως το τέλος, σηματοδοτώντας το πρώτο θετικό αποτέλεσμα για τους Λονδρέζους, μετά από έξι διαδοχικές ήττες στο πρωτάθλημα.
Τα αποτελέσματα της 36ης αγωνιστικής και η βαθμολογία της Premier League:
Λίβερπουλ-Τσέλσι 1-1 (6΄ Γκράφενμπερχ - 35΄ Φερνάντες)
Μπράιτον-Γουλβς 17:00
Φούλαμ-Μπόρνμουθ 17:00
Σάντερλαντ-Μάντσεστερ Γ. 17:00
Μάντσεστερ Σίτι-Μπρέντφορντ 19:30
Μπέρνλι-Άστον Βίλα 10/05
Κρίσταλ Πάλας-Έβερτον 10/05