Λίβερπουλ - Τσέλσι 1-1: Μοιρασιά στο Άνφιλντ, πλησίασε το Champions League η ομάδα του Σλοτ, δείτε τα γκολ
SPORTS
Λίβερπουλ Τσέλσι Premier League

Λίβερπουλ - Τσέλσι 1-1: Μοιρασιά στο Άνφιλντ, πλησίασε το Champions League η ομάδα του Σλοτ, δείτε τα γκολ

Οι κόκκινοι χρειάζονται έναν βαθμό ακόμα για να εξασφαλίσουν και μαθηματικά την είσοδό τους στο επόμενο Champions League, ενώ από την άλλη οι μπλε του Λονδίνου «βολοδέρνουν» στην 9η θέση της Premier League

Λίβερπουλ - Τσέλσι 1-1: Μοιρασιά στο Άνφιλντ, πλησίασε το Champions League η ομάδα του Σλοτ, δείτε τα γκολ
1 ΣΧΟΛΙΟ
Λίβερπουλ και Τσέλσι αναδείχθηκαν ισόπαλες 1-1 στο «Άνφιλντ», στην αναμέτρηση που άνοιξε την αυλαία της 36ης αγωνιστικής της Premier League.

Οι «ρεντς» προηγήθηκαν μόλις στο 6ο λεπτό με εντυπωσιακό σουτ του Γκράφενμπερχ έξω από την περιοχή, ενώ η Τσέλσι ισοφάρισε στο 35’ με τον Έντσο Φερνάντες, έπειτα από εκτέλεση φάουλ και σύγχυση στην άμυνα της Λίβερπουλ.

Στο δεύτερο ημίχρονο η Τσέλσι βρήκε δίχτυα με τον Πάλμερ στο 47’, όμως το γκολ ακυρώθηκε μέσω VAR για οφσάιντ του Κουκουρέγια στην αρχή της φάσης.

Ανάλογη ήταν η κατάληξη και για τη Λίβερπουλ, με τον Τζόουνς να σκοράρει στο 58’, αλλά το τέρμα να μη μετρά λόγω οφσάιντ του Χάκπο.

Η Λίβερπουλ πίεσε στο φινάλε για το νικητήριο γκολ, όμως τα δοκάρια σταμάτησαν τις προσπάθειες των Σομποσλάι (71’) και Φαν Ντάικ (81’), με το 1-1 να παραμένει έως το τέλος, σηματοδοτώντας το πρώτο θετικό αποτέλεσμα για τους Λονδρέζους, μετά από έξι διαδοχικές ήττες στο πρωτάθλημα.

Τα αποτελέσματα της 36ης αγωνιστικής και η βαθμολογία της Premier League:

Λίβερπουλ-Τσέλσι 1-1 (6΄ Γκράφενμπερχ - 35΄ Φερνάντες) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Μπράιτον-Γουλβς 17:00

Φούλαμ-Μπόρνμουθ 17:00

Κλείσιμο
Σάντερλαντ-Μάντσεστερ Γ. 17:00

Μάντσεστερ Σίτι-Μπρέντφορντ 19:30

Μπέρνλι-Άστον Βίλα 10/05

Κρίσταλ Πάλας-Έβερτον 10/05

Νότιγχαμ Φόρεστ-Νιούκαστλ 10/05

Γουέστ Χαμ-Άρσεναλ 10/05

Τότεναμ-Λιντς 11/05



ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 35 αγώνες)

Άρσεναλ 76 --Champions League--

Μάντσεστερ Σίτι 71 -34αγ. --Champions League--

Μάντσεστερ Γ. 64 --Champions League--

Λίβερπουλ 59 -36αγ.

Άστον Βίλα 58

Μπόρνμουθ 52

Μπρέντφορντ 51

Μπράιτον 50

Τσέλσι 49 -36αγ.

Έβερτον 48

Φούλαμ 48

Σάντερλαντ 47

Νιούκαστλ 45

Λιντς 43

Κρίσταλ Πάλας 43 -34αγ.

Νότιγχαμ Φόρεστ 42

Τότεναμ 37

Γουέστ Χαμ 36

Μπέρνλι 20 --Υποβιβάστηκε--

Γουλβς 18 --Υποβιβάστηκε--
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Επιβράβευση της καινοτομίας: Το αναγκαίο θεμέλιο για ένα βιώσιμο σύστημα υγείας με επίκεντρο τον ασθενή

Επιβράβευση της καινοτομίας: Το αναγκαίο θεμέλιο για ένα βιώσιμο σύστημα υγείας με επίκεντρο τον ασθενή

Η φαρμακευτική καινοτομία δεν αποτελεί επιλογή πολιτικής, αποτελεί δικαίωμα των ασθενών και βασική προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα κάθε σύγχρονου συστήματος υγείας. Και σήμερα, στην Ελλάδα, αυτό το δικαίωμα δοκιμάζεται στην πράξη.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης