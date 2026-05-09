Το Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο της Ορεστιάδας παίρνει το όνομα της Ολυμπιονίκη Μόρφως Δροσίδου

Το όνομα της Μόρφως Δροσίδου
παίρνει το Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο της Ορεστιάδας
, το παλιό κλειστό της πόλης του Έβρου.
Η Μόρφω Δροσίδου, γεννημένη στην Ορεστιάδα το 1974, κατέγραψε μία τεράστια αθλητική διαδρομή με διακρίσεις σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο, κατακτώντας μετάλλια σε κορυφαίες διοργανώσεις και γράφοντας ιστορία με την παρουσία της στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Βαρκελώνης το 1992.
Συγκεκριμένα στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1992 στη Βαρκελώνη στις 4ης Αυγούστου του 1992 κατέκτησε την 3η Ολυμπιακή θέση (ήταν άθλημα επίδειξης το Ταεκβοντό).
Κέρδισε χάλκινο μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα τάε κβον ντο του 1991. Το 1993 και 1997 κέρδισε αργυρά μετάλλια. Επίσης, κέρδισε χρυσό μετάλλιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του 1994, αργυρό στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του 1992 και χάλκινο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του 2000.
Παράλληλα με την αθλητική της πορεία, συνεχίζει μέχρι σήμερα να υπηρετεί στην Ελληνική Αστυνομία, στο Τμήμα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Διεύθυνσης Επικοινωνίας.
Η απόφαση για την ονοματοδοσία είχε ληφθεί ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας ήδη από το 2023, ως αναγνώριση της σπουδαίας προσφοράς της Μόρφως Δροσίδου στον ελληνικό αθλητισμό και της διεθνούς πορείας της στο Ταεκβοντό.
Photo Credit: Σύλλογος Ελλήνων Ολυμπιονικών (ΣΕΟ).