ΔΕΗ Tour of Hellas 2026: Από την Αταλάντη στην Πάρνηθα: η μεγάλη μάχη της Αττικής

Με συνολική απόσταση 180,9 χλμ. και 2.808 μ. υψομετρικά, το ετάπ συνδυάζει γρήγορα τμήματα με καθοριστικές αναβάσεις, οδηγώντας σε έναν τερματισμό υψηλού συμβολισμού στο πιο γνωστό «ποδηλατικό πεδίο μάχης» της Αττικής, την Πάρνηθα, η οποία υποδέχεται για πρώτη φορά τον ΔΕΗ Tour of Hellas
, προσφέροντας πανοραμικές εικόνες του λεκανοπεδίου που θα «ταξιδέψουν» διεθνώς.
Η εκκίνηση δίνεται στις 11:25, στην κεντρική πλατεία της Αταλάντης, ενώ πιο πριν θα γίνει η παρουσίαση των ομάδων και οι υπογραφές των αθλητών (10:05 – 11:15) , ενώ για 2,5 ώρες θα τρέξει και το Μini Side Event με πολλές εκπλήξεις και happening για μικρούς και μεγάλους.
Ο τερματισμός αναμένεται στις 15:30, στο Regency Καζίνο, σε ένα εντυπωσιακό σκηνικό με την Αθήνα να δεσπόζει στο βάθος και να προσφέρει το ιδανικό φόντο για πανέμορφες εικόνες. Μετά τις απονομές, η μοναδική Μαρία Φραγκάκη θα ξεσηκώσει τον κόσμο στις 16:50 με DJ set, με άκρως δημοφιλή hit. Στο Τελεφερίκ θα λειτουργήσει και η ΔΕΗ Fan Zone (10:30-17:00) με δημιουργικές δράσεις, παιχνίδια αλλά και δώρα για τους μικρούς φίλους του ποδηλάτου.
Η Πάρνηθα θα βρεθεί στο επίκεντρο όχι μόνο για τον τερματισμό των επαγγελματιών, αλλά και για τη συμμετοχή ερασιτεχνών ποδηλατών στην ειδική ανάβαση Mont Parnes, σε μια δράση που συνδέει τον επαγγελματικό αγώνα με την ενεργή συμμετοχή του κοινού, σε συνεργασία της Οργανωτικής Επιτροπής Cycling Greece με την Ermis Cycling Team.
Σημεία αγωνιστικού ενδιαφέροντος
Χλμ. 0: Σκάλα (Επίσημη Εκκίνηση)
Χλμ. 72,55: Αλίαρτος (1ο Σπριντ Ευθείας)
Χλμ. 93,48: Θήβα (2ο Σπριντ Ευθείας)
Χλμ. 128,51: Πύλη (Avance Mile)
Χλμ. 137,46: Φυλή (ΚΟΜ 2ης κατηγορίας)
Χλμ. 179,8: Καζίνο (ΚΟΜ 1ης κατηγορίας)
Χλμ. 180,9: Πάρνηθα (Τερματισμός)