ΔΕΗ Tour of Hellas 2026: Από την Αταλάντη στην Πάρνηθα: η μεγάλη μάχη της Αττικής

Στην κορύφωση του φτάνει ο ΔΕΗ Tour of Hellas, το Σάββατο 8 Μαΐου με το 4ο ετάπ “Αταλάντη – Αχαρνές (Πάρνηθα)”, μια διαδρομή με έντονο αγωνιστικό ενδιαφέρον και εντυπωσιακό τηλεοπτικό αποτύπωμα





Η εκκίνηση δίνεται στις 11:25, στην κεντρική πλατεία της Αταλάντης, ενώ πιο πριν θα γίνει η παρουσίαση των ομάδων και οι υπογραφές των αθλητών (10:05 – 11:15) , ενώ για 2,5 ώρες θα τρέξει και το Μini Side Event με πολλές εκπλήξεις και happening για μικρούς και μεγάλους.







Η Πάρνηθα θα βρεθεί στο επίκεντρο όχι μόνο για τον τερματισμό των επαγγελματιών, αλλά και για τη συμμετοχή ερασιτεχνών ποδηλατών στην ειδική ανάβαση Mont Parnes, σε μια δράση που συνδέει τον επαγγελματικό αγώνα με την ενεργή συμμετοχή του κοινού, σε συνεργασία της Οργανωτικής Επιτροπής Cycling Greece με την Ermis Cycling Team.



Σημεία αγωνιστικού ενδιαφέροντος





Χλμ. 72,55: Αλίαρτος (1ο Σπριντ Ευθείας)

Χλμ. 93,48: Θήβα (2ο Σπριντ Ευθείας)

Χλμ. 137,46: Φυλή (ΚΟΜ 2ης κατηγορίας)

Χλμ. 179,8: Καζίνο (ΚΟΜ 1ης κατηγορίας)

Χλμ. 180,9: Πάρνηθα (Τερματισμός)

Στοιχεία για τη διαδρομή



Mετά την εκκίνηση οι ποδηλάτες θα κατευθυνθούν προς την ακτή και στη συνέχεια λίγο πιο εσωτερικά διασχίζοντας τις παραθαλάσσιες πεδιάδες. Το πρώτο σπριντ φτάνει μετά από 72 χλμ., στην πόλη της Αλιάρτου. Με τους κοντινούς δασωμένους λόφους να προσφέρουν το ιδανικό φόντο, πολύτιμοι πόντοι είναι διαθέσιμοι σε αυτόν τον επίπεδο και ευθύ δρόμο, φτιαγμένο για σπρίντερ. Στη συνέχεια, απομένουν μόλις 20 χλμ. πριν από το δεύτερο σπριντ της ημέρας στην ιστορική Θήβα, ενώ μόλις κριθεί το σπριντ, οι αναβάτες θα αρχίσουν να ανηφορίζουν προς τους λόφους.



Ακολούθως το πελοτόν έχει να αντιμετωπίσει μια ελαφριά κλίση, καθώς καταπράσινοι λόφοι πλαισιώνουν τη διαδρομή προς τα κοντινά βουνά. Διασχίζοντας αυτή την πανέμορφη περιοχή, ο δρόμος γίνεται ευθύς στο 129ο χλμ., όπου το τρίτο σπριντ της ημέρας προσφέρει στους σπρίντερ μερικούς εναπομείναντες πόντους. Μόλις ολοκληρωθεί η διεκδίκηση, ο δρόμος ανηφορίζει τελικά προς τους λόφους και οι σπρίντερ μπορούν να ξεκουραστούν για λίγο και να απολαύσουν το τοπίο, καθώς οι ομάδες αρχίζουν να σχεδιάζουν την προσέγγισή τους στη Φυλή και στον σημερινό τερματισμό σε κορυφή.



Ο τερματισμός της ημέρας ελίσσεται απότομα στις πλαγιές της Πάρνηθας, του υψηλότερου βουνού της Αττικής με υψόμετρο 1.413 μ., φτάνοντας έως την κορυφή και το Regency Casino Mont Parnes.



Το 4ο Ετάπ είναι ο μοναδικός τερματισμός σε κορυφή της φετινής διοργάνωσης και με την ανάβαση 17,4 χλμ, αναμένεται να καθορίσει τον τελικό νικητή του αγώνα. Πολλά πράγματα αναμένουμε με ανυπομονησία σε αυτό το ετάπ με τον εντυπωσιακό τερματισμό στο βουνό και σίγουρα θα είναι ένας συγκλονιστικός αγώνας!



Ζωντανά από την ΕΡΤ ο αγώνας



Ο ΔΕΗ Tour of Hellas θα μεταδοθεί για πρώτη φορά ζωντανά από ανοικτό κανάλι της ΕΡΤ, την ΕΡΤ 2 Σπορ και παράλληλα από τη διαδικτυακή πλατφόρμα ERTFLIX όπως κάθε χρόνο. Η ΕΡΤ θα έχει και μεταδόσεις, πριν και στο τέλος κάθε ετάπ, με τη δημοσιογραφική της ομάδα να δίνει τον παλμό της διοργάνωσης σε κάθε πόλη εκκίνησης και τερματισμού και βάζοντας μοναδικές εικόνες μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι.



Παράλληλες δράσεις με επίκεντρο τα παιδιά



Με εντυπωσιακούς αριθμούς και ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα, οι παράλληλες δράσεις του ΔΕΗ Tour of Hellas αναδεικνύουν τον παιδαγωγικό και κοινωνικό χαρακτήρα της διοργάνωσης. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 7 παράλληλες και 13 πρόδρομες εκδηλώσεις, 34 επισκέψεις σε σχολεία, με τη συμμετοχή 40 εκπαιδευτών και συνεργατών, σε μια περιοδεία 90 ημερών και 370 δράσεων. Περισσότεροι από 10.000 μαθητές με ενεργή συμμετοχή, ενώ διανεμήθηκαν 60.000 αναμνηστικά από τους χορηγούς, προσελκύοντας χιλιάδες θεατές.



Οι διαδρομές του φετινού Γύρου



Η φετινή διοργάνωση μετατρέπει την ελληνική περιφέρεια σε παγκόσμιο επίκεντρο, κινητοποιώντας 5 Περιφέρειες και —άμεσα ή έμμεσα— 44 Δήμους σε μια διαδρομή 5 ημερών που κόβει την ανάσα. Συνολικά 108 πόλεις και χωριά γίνονται το επίκεντρο του φετινού Γύρου, αναδεικνύοντας τη δυναμική της χώρας σε κάθε χιλιόμετρο της διαδρομής.



1ο Ετάπ (6 Μαΐου 2026): Ιωάννινα – Αγρίνιο



171,6χλμ – 988μ. συνολικής ανηφόρας (υψομετρικά)



2ο Ετάπ (7 Μαΐου 2026): Καρπενήσι – Λάρισα



157,5χλμ – 1.601μ. συνολικής ανηφόρας



3ο Ετάπ (8 Μαΐου 2026): Βόλος – Λαμία



207,3χλμ – 4.216μ. συνολικής ανηφόρας



4ο Ετάπ (9 Μαΐου 2026): Αταλάντη – Αχαρνές (Πάρνηθα)



180,9χλμ – 2.808μ. συνολικής ανηφόρας



5ο Ετάπ (10 Μαΐου 2026): Πειραιάς – Αθήνα (Σύνταγμα)



146,5χλμ – 1.381μ. συνολικής ανηφόρας