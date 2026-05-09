«Ντροπιαστική βραδιά για το μπάσκετ», σχολίασε η σύζυγος του Λεσόρ μετά την ήττα από τη Βαλένθια

Έντονη δυσαρέσκεια επικρατεί στις τάξεις του Παναθηναϊκού μετά τη διαιτησία στον τέταρτο αγώνα με τη Βαλένθια στο Telekom Center, στο πλαίσιο των πλέι οφ της Euroleague, με τις αντιδράσεις να συνεχίζονται και εκτός παρκέ.
Μετά την τοποθέτηση της συζύγου του Κέντρικ Ναν, δημόσια παρέμβαση έκανε και η σύζυγος του Ματίας Λεσόρ, Τρέισι, η οποία μέσω ανάρτησής της άσκησε σκληρή κριτική στους διαιτητές της αναμέτρησης, υποστηρίζοντας πως η διαιτησία ευνόησε ξεκάθαρα τη Βαλένθια.
«Οποιοσδήποτε θα μπορούσε να είναι διαιτητής, και είμαι σίγουρος ότι θα ήταν καλύτεροι από αυτούς που ήταν σε όλη τη σειρά…
Ευτυχώς, όλος ο κόσμος είδε τον αγώνα του Παναθηναϊκού και είδε για άλλη μια βραδιά πόσο καλά οργανωμένοι ήταν οι διαιτητές για να δώσουν το παιχνίδι στη Βαλένθια! Έλεος! Από πότε έχουν αλλάξει οι κανόνες στο μπάσκετ;
Παιδιά, ξέρατε ότι το μπάσκετ παίζεται πλέον όχι μόνο με τα πόδια, αλλά και έξω από τις 4 γραμμές του γηπέδου; Υπό έναν όρο όμως, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι αυτοί οι κανόνες ισχύουν μόνο για τους αντιπάλους του Παναθηναϊκού.
Συγχαρητήρια Euroleague, τώρα μπορείτε να μοιραστείτε ως “magic moment” το πάτημα του Μοντέρι εκτός γραμμής, το παίξιμο του Μπαντιό με τα πόδια, το φάουλ στο τρίποντο του Ναν που οι διαιτητές δεν σφύριξαν, και λοιπά, και λοιπά… υπάρχει τόσο πολύ περιεχόμενο! Τι ντροπιαστική βραδιά για το μπάσκετ», σχολίασε η Τρέισι.
