Άρης: Όλος ο οργανισμός στο πλευρό του Βοριαζίδη, μπαίνει άμεσα στο χειρουργείο με σοβαρό πρόβλημα υγείας
Όπως ενημέρωσε ο Άρης ο 21χρονος χαφ, Μιχάλης Βοριαζίδης, θα περάσει άμεσα την πόρτα του χειρουργείου, καθώς βρέθηκε να έχει εξεργασία στα γεννητικά του όργανα
Σοκ στην οικογένεια του Άρη! Ο 21χρονος χαφ Μιχάλης Βοριαζίδης, έχει μπροστά του τον πιο δύσκολα αγώνα της ζωής του, καθώς στα αποτελέσματα εξετάσεων του που βγήκαν το απόγευμα της Παρασκευής (17/10) βρέθηκε να έχει εξεργασία στα γεννητικά του όργανα και συνεπώς τη Δευτέρα (20/10) θα περάσει την πόρτα του χειρουργείου.
Ο νεαρός μέσος θα βρεθεί κανονικά στην αποστολή για τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό στο «Κλεάνθης Βικελίδης», έπειτα από επιθυμία του ίδιου του ποδοσφαιριστή, για καθαρά ψυχολογικούς λόγους.
Η ανακοίνωση του Άρη
«Υπάρχουν, δυστυχώς, στιγμές που η ζωή μας επιφυλάσσει δυσάρεστες εκπλήξεις και μας δοκιμάζει…
Μια τέτοια βιώνει εδώ και λίγες ώρες ο Μιχάλης Βοριαζίδης.
Ο 21χρονος μέσος, κατόπιν εξετάσεων που του έγιναν σήμερα από τον γιατρό της ομάδας μας, Ιωάννη Χρίστου, βρέθηκε να έχει εξεργασία στα γεννητικά του όργανα.
Την Δευτέρα θα περάσει την πόρτα του χειρουργείου και θα ακολουθηθούν όλα τα πρωτόκολλα, ώστε να επιστρέψει υγιής κοντά μας.
Η ΠΑΕ ΑΡΗΣ και όλη η οικογένεια του ΑΡΗ στεκόμαστε στο πλευρό του Μιχάλη και είμαστε βέβαιοι ότι θα βγει νικητής από αυτήν την περιπέτεια και θα επιστρέψει ακόμη πιο δυνατός κοντά μας.
Μιχάλη είσαι δυνατός και όλοι εμείς είμαστε κοντά σου!».
Πηγή: www.gazzetta.gr
