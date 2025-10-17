«Με έπιασε από το λαιμό και με σήκωσε, η γυναίκα του μου τραβούσε τα μαλλιά» - Η μαρτυρία που «καίει» Βιλντόζα, Τάσιτς

Η Τιτσιάνα Ντ’ Αντόνιο, διασώστης του Ερυθρού Σταυρού και μέλος του πληρώματος του ασθενοφόρου που... ενόχλησε το ζεύγος μίλησε στην ιταλική «Repubblica».





Τον Λούκα Βιλντόζα τον γνωρίσαμε από την θητεία του στον Παναθηναϊκό και στον Ολυμπιακό ομάδες με τις οποίες κατέκτησε τίτλους σε Ελλάδα και Ευρώπη.Φέτος αγωνίζεται στην ιταλική Βίρτους Μπολόνια και μένει στην όμορφη πόλη της γειτονικής χώρας μαζί με την Σέρβα σύζυγό του, την βολεϊμπολίστρια Μιλίτσα Τάσιτς. Το βράδυ της Τετάρτης ο Αργεντινός και η Σέρβα συνελήφθησαν σε δρόμο της Μπολόνια γιατί επιτέθηκαν σε πλήρωμα ασθενοφόρου που τους είχε κλείσει τον δρόμο.Οι δύο τους αφέθηκαν ελεύθεροι αλλά το θέμα δεν τελειώνει εδώ. Ο Λούκα κινδυνεύει με διακοπή συμβολαίου εάν καταδικαστεί.Πάντως σύμφωνα με όσα καταγγέλλει η κοπέλα που δέχθηκε την επίθεση του ζεύγους, προφανώς και τα κατέθεσε και στις αρχές, δύσκολα θα την... γλιτώσει.

«Ήμουν επικεφαλής της ομάδας διάσωσης που ήταν σε υπηρεσία εκείνο το απόγευμα. Περνούσαμε μπροστά από το Palazzo dello Sport και μόλις μας είχαν ειδοποιήσει για κίτρινο συναγερμό. Σταματήσαμε το ασθενοφόρο στη Via Calori με όλα τα φλας αναμμένα. Εκείνη τη στιγμή ακούσαμε κάποιον να κορνάρει και είδαμε μία μαύρη Mercedes. Ο οδηγός μας έδειξε το μεσαίο δάχτυλο» είπε αρχικά και συνέχισε: « Στο φανάρι περάσαμε μπροστά αλλά εκείνος επιτάχυνε. Τότε, ο οδηγός μας, μου είπε: “Δεν γίνεται να συνεχίσουμε έτσι, θα γίνει ατύχημα”. Του απάντησα: “Σταμάτα για λίγο. Θα του εξηγήσω ότι πηγαίνουμε σε επείγον περιστατικό».



Μετά περιγράφει την στιγμή της επίθεσης: «Είμαι 55 ετών, 1,60μ. ύψος και ζυγίζω 54 κιλά. Το λέω αυτό γιατί η σωματική μου διάπλαση δεν αποτελεί απειλή. Πλησίασα προς το παράθυρο του οδηγού, εκείνος κατέβασε το τζάμι και άρχισε να μου κάνει νόημα να κοιτάξουμε το κινητό του. Μιλούσε ισπανικά, η κοπέλα που τον συνόδευε μιλούσε αγγλικά. Τους είπα σε σπαστά αγγλικά “πηγαίνουμε προς ένα επείγον περιστατικό. Όταν άνοιξε την πόρτα με άρπαξε από τον λαιμό, με σήκωσε από το έδαφος. Άρχισα να φωνάζω και η ψηλή ξανθιά γυναίκα που τον συνόδευε βγήκε από το αυτοκίνητο και με τράβηξε από τα μαλλιά. Οι άλλοι εθελοντές που ήταν μαζί μου είδαν τα πάντα. Παρενέβησαν και καταφέραμε να τους ηρεμήσουμε. Εν τω μεταξύ μου ζήτησαν να καλέσω την αστυνομία.



Μπλέχτηκα σε μία κατάσταση που δεν μπορούσα να φανταστώ ποτέ μου. Δεν γνώριζα τον αθλητή. Μου είπαν ότι παίρνει 4 εκατ. ευρώ. Εγώ έχω μισθό 25.000 ευρώ τον χρόνο. Είμαι εθελόντρια, ενήργησα με γνώση και συνείδηση. Δεν θα αφήσω να μου καταστρέψει τη ζωή μία υπόθεση στην οποία είμαι ξεκάθαρα το θύμα. Πιστεύω στις αξίες του “Ερυθρού Σταυρού”».