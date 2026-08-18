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Ινδονησία: Σεισμός 6,1 βαθμών ανοιχτά της Σουμάτρα
Ινδονησία: Σεισμός 6,1 βαθμών ανοιχτά της Σουμάτρα
Το εστιακό του βάθος να υπολογίζεται στα 29 χιλιόμετρα
Σεισμός μεγέθους 6,1 βαθμών σημειώθηκε σήμερα ανοιχτά της νήσου Σουμάτρα της Ινδονησίας, με το εστιακό του βάθος να υπολογίζεται στα 29 χιλιόμετρα, ανακοίνωσε η γεωφυσική υπηρεσία της χώρας.
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