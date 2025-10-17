Ο Βιλντόζα κινδυνεύει να τον διώξουν από την Βίρτους Μπολόνια μετά τη σύλληψή του για επίθεση σε διασώστες
Ο Βιλντόζα κινδυνεύει να τον διώξουν από την Βίρτους Μπολόνια μετά τη σύλληψή του για επίθεση σε διασώστες
Ο Αργεντινός γκαρντ της Βίρτους Μπολόνια αντιμετωπίζει σοβαρές συνέπειες, μετά τη σύλληψή του μαζί με τη Μιλίτσα Τάσιτς και τις κατηγορίες για επίθεση σε ιατρικό προσωπικό
Σε αμφιβολία τίθεται το μέλλον του Λούκα Βιλντόζα στη Βίρτους Μπολόνια, μετά από σοβαρό επεισόδιο στο οποίο ενεπλάκη ο Αργεντινός γκαρντ μαζί με τη σύζυγό του. Ο Βιλντόζα συνελήφθη μαζί με τη Μιλίτσα Τάσιτς στην Μπολόνια της Ιταλίας, μετά από επίθεση σε πλήρωμα ασθενοφόρου τα ξημερώματα της Πέμπτης γιατί είχε κλείσει τον δρόμο.
Παρά το γεγονός ότι ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού αφέθηκε ελεύθερος και ακολούθησε την αποστολή της Βίρτους στη Γαλλία για το αποψινό παιχνίδι με τη Βιλερμπάν, η υπόθεση παραμένει ανοιχτή και θα έχει σοβαρές συνέπειες για το μέλλον του στον σύλλογο.
Σύμφωνα με την έγκυρη ιταλική εφημερίδα La Repubblica, εφόσον ο 30χρονος γκαρντ κριθεί ένοχος, η Βίρτους έχει το δικαίωμα να λύσει το συμβόλαιό του. Οι όροι των συμβολαίων των αθλητών επιτρέπουν τη λύση της συνεργασίας σε περιπτώσεις που πλήττεται η εικόνα του συλλόγου, κάτι που σε αυτή την περίπτωση ισχύει λόγω του σοβαρού χαρακτήρα του επεισοδίου.
