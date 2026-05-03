Ελέφαντας σε αμόκ στην Ινδία κατέστρεψε ό,τι βρήκε μπροστά του και σκότωσε έναν 40χρονο
Ο άνδρας που σκοτώθηκε ήταν ο οδηγός του φορτηγού που μετέφερε τον ελέφαντα στην περιοχή
Μια τραγική επίθεση ελέφαντα εκτυλίχθηκε στο Ναό Kidangoor Mahavishnu στο Ανγκαμάλι της κοινότητας Κεράλα της Ινδίας.
Την Παρασκευή 1 Μαΐου, ο ελέφαντας που έφερε το όνομα «Mayyanad Parthasarathy» βρέθηκε σε κατάσταση αμόκ και ξέφυγε γύρω στις 9:45 το πρωί. Επιτέθηκε σε ό,τι έβρισκε μπροστά του και σκότωσε τον 40χρονο οδηγό φορτηγού που είχε μεταφέρει εκεί τον ελέφαντα. Ένας ακόμα τραυματίστηκε σοβαρά.
Ο γίγαντας σήκωσε και ανέτρεψε αυτοκίνητα, συνέθραυσε δίκυκλα και προκάλεσε ζημιές στον τοίχο του περιβάλλοντος του ναού. Τελικά ελέγχθηκε από αξιωματούχους δασών και αστυνομία με τη χρήση ηρεμιστικών μετά από σχεδόν δύο ώρες.
Tragic elephant attack at Kidangoor Mahavishnu Temple in Angamaly, Kerala.— ಸನಾತನ (सनातन) (@sanatan_kannada) May 2, 2026
On May 1, the temple elephant ‘Mayyanad Parthasarathy’ went into musth and ran amok around 9:45 AM. It killed Vishnu (40), a lorry driver from Kollam who had transported the elephant. Mahout Pradeep was… pic.twitter.com/UAhw5T2CBI
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
