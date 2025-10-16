Το τηλεφώνημα του Μέσι που συγκίνησε τον Κασίγιας

Λιονέλ Μέσι και ο Ίκερ Κασίγιας ήταν δύο μεγάλοι πρωταγωνιστές στα παιχνίδια της Ρεάλ με την Μπαρτσελόνα για σχεδόν δύο δεκαετίες.Ο Αργεντινός σταρ της Μπαρτσελόνα είχε την τάση να «φορτώνει» με γκολ την εστία του Κασίγιας με τον Ισπανό πορτιέρο να πασχίζει να τον σταματήσει με κάθε τρόπο.Τα ντέρμπι εκείνα ήταν... φωτιά αλλά εκτός των γραμμών του γηπέδου οι σχέσεις των παικτών δεν ήταν εχθρικές. Απόδειξη είναι το τηλεφώνημα που είχε κάνει ο Μέσι στον Κασίγιας όταν ο τερματοφύλακας της Ρεάλ είχε υποστεί καρδιακή προσβολή το 2019.Ο Κασίγιας είχε πάθει έμφραγμα σε προπόνηση της Πόρτο στην οποία έπαιξε μετά τη Ρεάλ και λίγους μήνες αργότερα αναγκάστηκε να κρεμάσει τα γάντια του.Ο παγκόσμιος πρωταθλητής του 2010 μίλησε πρόσφατα για εκείνο το ανέλπιστο τηλεφώνημα του Μέσι που τον συγκίνησε.



«Το 2019, έπαθα καρδιακή προσβολή και με μετέφεραν στο νοσοκομείο. Την επόμενη μέρα, έλαβα μια κλήση από έναν άγνωστο αριθμό. Απάντησα και ήταν ο Μέσι στο τηλέφωνο. Μου είπε: «Γεια σου, Ικέρ, δεν είχα τον αριθμό σου, αλλά τον πήρα από τον Πικέ. Ελπίζω να γίνεις καλά σύντομα. Σου έστειλα ένα μπουκέτο λουλούδια, ελπίζω να σου αρέσουν». Ειλικρινά, με εξέπληξε η ταπεινοφροσύνη του. Δεν ήταν υποχρεωμένος να μου τηλεφωνήσει, δεν ήμασταν καν φίλοι πριν», είπε ο Κασίγιας.