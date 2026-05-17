Σάκοτα: «Δεν έχω δει ξανά ομάδα να εκτελεί 20 βολές σε ένα ημίχρονο»

Μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου, ο Ντράγκαν Σάκοτα υποστήριξε αρχικά ότι… «ο Άρης ήταν πιο συγκεντρωμένος κι εμείς κάναμε λάθη που δεν επιτρέπονται από έμπειρους παίκτες.

Δεν είχαμε παίκτη να βάλει τα ελεύθερα σουτ (πλην του Χαραλαμπόπουλος).

«Είναι παίκτης σημαντικός, έπαιξε 30 λεπτά.

Ο Βασίλης είναι από τους παίκτες που κρατάνε την ομάδα σε όλη τη σεζόν», απάντησε μεταξύ άλλων και ρωτήθηκε για την ψυχολογία της ομάδας του μετά τον χαμένα τελικό του BCL.

«Και πριν πάμε εκεί, είχαμε είπαμε ότι έχουμε μια εκκρεμότητα.

Προφανώς είμαστε σε διαφορετική κατάσταση. Ήταν αρκετά δύσκολο λόγω και του τρόπου με τον οποίον τελείωσε ο τελικός.

Πιστεύω ότι κάναμε το καλύτερο τουρνουά που θα μπορούσαμε να κάνουμε και στο τέλος χάσαμε μ’ έναν τρόπο που σίγουρα επηρεάζει την ψυχολογία των παικτών. Χρειαστήκαμε ημέρες για να συνέλθουμε σαν ομάδα».