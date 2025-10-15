Πανιώνιος - Μπουργκ 56-66: Άργησε να... πάρει μπροστά και γνώρισε την δεύτερη ήττα στο EuroCup - Βίντεο

Ο Πανιώνιος μπόρεσε να διορθώσει την εικόνα κατάρρευσης που έδειξε να έχει σε δύο περιόδους αλλά δεν μπόρεσε να κάνει την ανατροπή και έχασε από τη Μπουργκ με 66-56