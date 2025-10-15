Τετέι για τη συμφωνία του με τον Παναθηναϊκό: «Τα όνειρα παραμένουν όνειρα μέχρι να ξυπνήσεις και να τα πραγματοποιήσεις»
Τετέι για τη συμφωνία του με τον Παναθηναϊκό: «Τα όνειρα παραμένουν όνειρα μέχρι να ξυπνήσεις και να τα πραγματοποιήσεις»

Αυτή είναι η πρώτη ανάρτηση του Ανδρέα Τετέι μετά τη μεταγραφή του από την Κηφισιά στον Παναθηναϊκό

Όπως όλα δείχνουν ο Ανδρέας Τετέι και ο Παύλος Παντελίδης υπέγραψαν με τον Παναθηναϊκό και έκαναν το όνειρό τους πραγματικότητα, να παίξουν σε μία από τις μεγάλες ελληνικές ομάδες. 

Ειδικά για τον Ανδρέα και τις δυσκολίες που έχει περάσει στη ζωή του για να φτάσει στη μεταγραφή στον Παναθηναϊκό, αποτελεί μια τεράστια δικαίωση. 

Λίγες στιγμές, αφού η εν λόγω πληροφορία έγινε γνωστή, ο Έλληνας επιθετικός προχώρησε στην πρώτη δημοσίευσή του.

Στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, κοινοποίησε σε ένα Story όπου είχε ένα χαρακτηριστικό μήνυμα:

«Τα όνειρα παραμένουν όνειρα μέχρι να ξυπνήσεις και να τα πραγματοποιήσεις». Σαφώς αναφερόμενος στη σεζόν καριέρας που διανύει και τη μεγάλη μεταγραφή του σε μια από τις μεγαλύτερες ομάδες της χώρας. 

