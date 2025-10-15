Ο Παναθηναϊκός έκλεισε «πακέτο» με 3 εκατ. ευρώ τους Τετέι και Παντελίδη από την Κηφισιά - Πότε θα ενσωματωθούν στην ομάδα
Ο Παναθηναϊκός έκλεισε «πακέτο» με 3 εκατ. ευρώ τους Τετέι και Παντελίδη από την Κηφισιά - Πότε θα ενσωματωθούν στην ομάδα
Η ΠΑΕ ΑΕΚ εμφανιζόταν κοντά στην απόκτηση των δύο παικτών, αλλά ο Παναθηναϊκός έκανε το... κόλπο γκρόσο
«Βόμβα» από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός.
Ενώ τα ρεπορτάζ ήθελαν τους Ανδρέα Τετέι και Παύλο Παντελίδη να είναι πολύ κοντά στην ΑΕΚ η ΠΑΕ Παναθηναϊκός έκανε τη μεγάλη ανατροπή και τους αποκτά πακέτο από την Κηφισιά.
Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ η διοίκηση του Παναθηναϊκού κινήθηκε δυναμικά και αποκτά τους δύο ταλαντούχους παίκτες με ένα ποσό που ξεπερνάει τα 3 εκατ. ευρώ.
Ο Ανδρέας Τετέι έχει ξεκινήσει δυνατά στο νέο πρωτάθλημα με σπουδαίες εμφανίσεις κόντρα στην ΑΕΚ και στον Παναθηναϊκό ενώ ο Παύλος Παντελίδης κλήθηκε στην Εθνική ομάδα από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς.
H AEK ήταν σε συζητήσεις με την ΠΑΕ Κηφισιά εδώ και ημέρες για να αποκτήσει και τους δύο παίκτες αλλά ο Παναθηναϊκός κινήθηκε δυναμικά και τους απέκτησε την ώρα που η Ένωση διέψευδε ότι έκανε πρόταση 2,5 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με τα όσα έχουν διαρρεύσει ο Τετέι θα ενσωματωθεί στον Παναθηναϊκό τον Ιανουάριο και ο Παντελίδης από το καλοκαίρι του 2026.
Ο Τετέι θα υπογράψει για 3,5 χρόνια και ο Παντελίδης για 3 χρόνια.
