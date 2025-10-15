Δημιουργήθηκε με το όνειρο να κατακτήσει τον κόσμο διατηρώντας την καλλιτεχνική της κληρονομιά και το πέτυχε παράγοντας σύγχρονη πολυτέλεια με εξαιρετική ποιότητα
Τραμπ: «Θα μπορούσαμε να πάρουμε τους αγώνες του Μουντιάλ 2026 από τη Βοστώνη με ένα τηλεφώνημα στον Ινφαντίνο»
Ο Αμερικανός πρόεδρος απειλεί να πιέσει τη FIFA για μεταφορά των αγώνων λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια
Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι μπορεί να εξετάσει το ενδεχόμενο μεταφοράς των αγώνων του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026 που έχουν προγραμματιστεί για την Βοστώνη, επικαλούμενος ανησυχίες για τη δημόσια ασφάλεια, ασκώντας κριτική στη δήμαρχο Μισέλ Γου.
«Θα μπορούσαμε να τους ακυρώσουμε» είπε ο Τραμπ, όταν ρωτήθηκε για τις προετοιμασίες της Βοστώνης για τη διοργάνωση του κορυφαίου ποδοσφαιρικού γεγονότος στον πλανήτη.
«Αγαπώ τους ανθρώπους της Βοστώνης και ξέρω ότι οι αγώνες είναι "sold out", αλλά η δήμαρχός τους δεν είναι καλή. Είναι έξυπνη, αλλά είναι ριζοσπαστική αριστερή» είπε.
Ο Ντόναλντ Τραμπ πιστεύει ότι η διοίκηση της δημάρχου της Βοστώνης δημιουργεί ανασφάλεια στους δρόμους της πόλης, λόγω των προοδευτικών πολιτικών της, ειδικά όσον αφορά τη μετανάστευση.
«Θα μπορούσαμε να τους πάρουμε πίσω σε δύο δευτερόλεπτα. Απλώς πρέπει να μας καλέσει. Θα έρθουμε να τους πάρουμε πίσω, αλλά φοβάται, επειδή πιστεύει ότι είναι πολιτικά επιζήμιο».
Παραδέχτηκε ότι ο τρόπος για να γίνει αυτό θα ήταν να ασκηθεί πίεση στη FIFA: «Αν κάποιος κάνει κακή δουλειά και πιστεύω ότι υπάρχουν επικίνδυνες συνθήκες, θα τηλεφωνούσα στον Τζιάνι (Ινφαντίνο), τον πρόεδρο της FIFA, ο οποίος είναι εκπληκτικός, και θα του λέγαμε να μεταφέρει την έδρα κάπου αλλού. Δεν θα ήθελε να το κάνει, αλλά θα το έκανε πολύ εύκολα».
Επτά αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου έχουν προγραμματιστεί για το στάδιο «Gillette» στο Φόξμπορο, περίπου 48 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Βοστώνης, στο πλαίσιο του κορυφαίο τουρνουά του 2026, το οποίο συνδιοργανώνουν οι ΗΠΑ, το Μεξικό και ο Καναδάς.
Η FIFA έχει οριστικοποιήσει τις 16 πόλεις υποδοχής και την κατανομή των αγώνων το 2022.
