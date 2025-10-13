Mocktails, En Lefko και αγαπημένοι καλεσμένοι στην κρουαζιέρα του VELO CRUISE που έγινε το highlight του καλοκαιριού
Basket League: Στην κορυφή του Top 10 της δεύτερης αγωνιστικής το buzzer beater του Βεζένκοβ - Βίντεο
Basket League: Στην κορυφή του Top 10 της δεύτερης αγωνιστικής το buzzer beater του Βεζένκοβ - Βίντεο
Ο ηγέτης του Ολυμπιακού έτρεξε όλο το γήπεδο ενώ απέμεναν λίγα δευτερόλεπτα σούταρε για τρεις και μείωσε τη διαφορά στους 5 πριν οι ομάδες πάνε στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα
Η κορυφή του Top 10 των καλύτερων φάσεων της 2ης αγωνιστικής της Basket League, έχει άρωμα από ντέρμπι «αιωνίων» με τον Σάσα Βεζένκοφ να έχει την τιμητική του.
Ο Βούλγαρος φόργουορντ του Ολυμπιακού πήρε το ριμπάουντ, με λίγα δευτερόλεπτα να μένουν για το τέλος του πρώτου μέρους, έτρεξε το γήπεδο και σκόραρε με σουτ από τα 7 μέτρα, μειώνοντας την διαφορά για τους «ερυθρόλευκους» στο φινάλε του ημιχρόνου με τον Παναθηναϊκό.
Στην δεύτερη θέση η άλει-ουπ συνεργασία του Σμιθ με τον Μέλβιν στην αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τον Ηρακλή.
