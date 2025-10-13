Basket League: Στην κορυφή του Top 10 της δεύτερης αγωνιστικής το buzzer beater του Βεζένκοβ - Βίντεο

Ο ηγέτης του Ολυμπιακού έτρεξε όλο το γήπεδο ενώ απέμεναν λίγα δευτερόλεπτα σούταρε για τρεις και μείωσε τη διαφορά στους 5 πριν οι ομάδες πάνε στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα