Και επισήμως στον πάγκο της Αλ Σαντ του Κατάρ ο Λουτσέσκου, δείτε φωτογραφίες
SPORTS
Ραζβάν Λουτσέσκου

Και επισήμως στον πάγκο της Αλ Σαντ του Κατάρ ο Λουτσέσκου, δείτε φωτογραφίες

Νέο κεφάλαιο στην προπονητική καριέρα του Ραζβάν Λουτσέσκου, ο οποίος ανακοινώθηκε στον πάγκο της Αλ Σαντ με διετές συμβόλαιο συνεργασίας

Και επισήμως στον πάγκο της Αλ Σαντ του Κατάρ ο Λουτσέσκου, δείτε φωτογραφίες
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Ύστερα από μια πενταετία στη δεύτερη θητεία του στον πάγκο του ΠΑΟΚ, ο Ραζβάν Λουτσέσκου αποφάσισε να κάνει το επόμενο βήμα στην προπονητική του καριέρα. Στο παρελθόν ο Ρουμάνος προπονητής είχε επιλέξει τη Σαουδική Αραβία και την Αλ Χιλάλ ως σταθμό της πορείας του, όμως αυτή τη φορά διάλεξε μια γειτονική χώρα.

Το τελευταίο διάστημα ο Λουτσέσκου βρισκόταν σε επαφές με την Αλ Σαντ για να μετακομίσει στο Κατάρ, η οποία φημολογείται πως του πρόσφερε ένα ηγεμονικό συμβόλαιο με ετήσιες απολαβές που αγγίζουν τα τρία εκατομμύρια ευρώ!


Οι Καταριανοί τον είχαν επιλέξει ως διάδοχο του Μαντσίνι για να αναλάβει τα ηνία, με τον 57χρονο να προαναγγέλλει το «γάμο» σε σύντομες δηλώσεις που παραχώρησε πριν από μερικό διάστημα στη «Fanatik» σχετικά με το μέλλον του. Τελικά, η επίσημη επιβεβαίωση κατέφτασε λίγες ημέρες αργότερα, με την Αλ Σαντ να ανακοινώνει την πρόσληψή του στην τεχνική ηγεσία με διετές συμβόλαιο συνεργασίας.


Πρόκειται για την νυν πρωταθλήτρια στο Κατάρ και την πολυνίκη του θεσμού στη χώρα της με 19 κούπες, ενώ μετράει και εννέα εγχώρια Κύπελλα. Οι μεγαλύτερες διακρίσεις της ωστόσο είναι οι δυο κατακτήσεις του Ασιατικού Champions League, πίσω στο 1989 και το 2011.

Πηγή: gazzetta.gr
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