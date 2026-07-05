Σε ύφεση η μεγάλη φωτιά στην Οινόη του Δήμου Μάνδρας, δείτε βίντεο
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Σε ύφεση η μεγάλη φωτιά στην Οινόη του Δήμου Μάνδρας, δείτε βίντεο

Στο σημείο επιχειρούν 210 πυροσβέστες με 45 οχήματα,  10 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, πλήθος εθελοντών και εθελοντικών ομάδων Πολιτικής Προστασίας καθώς ενώ ρίψεις από αέρος κάνουν περιοδικά 19 αεροσκάφη και 10 ελικόπτερα

Σε ύφεση η μεγάλη φωτιά στην Οινόη του Δήμου Μάνδρας, δείτε βίντεο
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Σε ύφεση είναι η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής (5/7) σε αγροτοδασική έκταση στη θέση Σφάκα κοντά στην Οινόη, στην Μάνδρα Αττικής, ενώ εστάλη και μήνυμα από το 112 στους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα. 

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 15:30. Μετά τις 19:00 η κατάσταση χαρακτηριζόταν βελτιωμένη, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να αντιμετωπίζουν αρκετές εστίες κυρίως εντός της περιμέτρου της δασικής έκτασης.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Πυροσβεστικής, οι δυνάμεις που επιχειρούν είναι 210 πυροσβέστες με 10 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, πλήθος εθελοντών και εθελοντικών ομάδων Πολιτικής Προστασίας καθώς και 45 οχήματα, ενώ ρίψεις από αέρος κάνουν περιοδικά 19 αεροσκάφη και 10 ελικόπτερα εκ των οποίων δύο για τον συντονισμό τους.

Συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης παρέχουν υδροφόρες της Περιφέρειας Αττικής και του δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας, καθώς και μηχανήματα έργου τα οποία ενεργούν από κοινού με τα μηχανήματα έργου της Διοίκησης Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών, για τη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών. 

Ο επί τόπου συντονισμός όλων των δυνάμεων πυρόσβεσης, πραγματοποιείται από το Κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο ΟΛΥΜΠΟΣ, ενώ στην περιοχή έχει μεταβεί και Κινητό Επιχειρησιακο Κέντρο Επιτήρησης drone.

H  φωτιά ξεκίνησε σε σημείο με ξερά χόρτα και, κατά κύριο λόγο, εξελίxθηκε σε δασική έκταση.

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Μήνυμα από το 112

Όπως προαναφέρθηκε στις 16:20  το μεσημέρι ενεργοποιήθηκε το 112 καλώντας τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Σημειώνεται ότι ο  επί τόπου συντονισμός όλων των δυνάμεων πυρόσβεσης πραγματοποιείται από το Κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο ΟΛΥΜΠΟΣ, ενώ στην περιοχή μεταβαίνει και Κινητό Επιχειρησιακό Κεντρο Επιτήρησης drone.


Μιλώντας στην ΕΡΤ ο δήμαρχος Μάνδας - Ειδυλλίας, Αρμόδιος Δρίκος, τόνισε ότι υπάρχουν μαρτυρίες ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε από τσιγάρο που πετάχτηκε από αυτοκίνητο, ωστόσο κάτι τέτοιο ακόμα δεν έχει επιβεβαιωθεί.

Δείτε εικόνες και βίντεο από τη φωτιά στην Οινόη:






Σε ύφεση η μεγάλη φωτιά στην Οινόη του Δήμου Μάνδρας, δείτε βίντεο

Σε ύφεση η μεγάλη φωτιά στην Οινόη του Δήμου Μάνδρας, δείτε βίντεο
pyrkagia-oinoi


Σε ύφεση η μεγάλη φωτιά στην Οινόη του Δήμου Μάνδρας, δείτε βίντεο










Παράλληλα για τη διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς έχει μεταβεί στην περιοχή το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δυτικής Αττικής.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τον χάρτη κινδύνου πυρκαγιάς σήμερα η Αττική βρίσκεται στην κατηγορία 4, δηλαδή σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς.

Τέλος όπως τονίζεται από την Πυροσβεστική, καθ' όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.

Διακοπές κυκλοφορίας

Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή της Μάνδρας προχώρησε η Αστυνομία λόγω πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη.

Ειδικότερα, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στα εξής σημεία:

- Στην παλαιά εθνική οδό Αθηνών-Θηβών από το ύψος της περιφερειακής οδού Οινόης-Πόρτο Γερμενού, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ελευσίνα

- Στην παλαιά εθνική οδό Αθηνών-Θηβών από το ύψος της ταβέρνας Λινάρδος, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Βίλια

- Στον κυκλικό κόμβο Μάνδρας(Cyclon), στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Θήβα.

- Στην επαρχιακή οδό Οινόης Πόρτο Γερμενό, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Βίλια

- Στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου-Ψάθας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Βίλια


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