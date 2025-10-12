Πρόεδρος της Σερβικής Ομοσπονδίας για Αντρέι Στογιάκοβιτς: Οι Έλληνες είναι αρκετά πιεστικοί, είμαστε σε επαφή με τον Πέτζα

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Καθυστερήσεις έως 25 λεπτά στην Αττική Οδό, αυξημένη κίνηση και στα διόδια Αφιδνών

Αντρέι Στογιάκοβιτς

Ο Νεμπόισα Τσόβιτς αναφέρθηκε στην κατάσταση του Αντρέι Στογιάκοβιτς και στη συζήτηση σχετικά με το ποια εθνική ομάδα θα εκπροσωπήσει.

Στο περιθώριο της παρουσίασης του Ντούσαν Αλιμπίγεβιτς ως νέου ομοσπονδιακού προπονητή της Εθνικής Σερβίας, ο πρόεδρος της Σερβικής Ομοσπονδίας, Νεμπόισα Τσόβιτς, αναφέρθηκε στον Αντρέι Στογιάκοβιτς, εξηγώντας πως η Σερβία δεν πρέπει να χάνει ταλαντούχους νεαρούς παίκτες.

Στα πλάνα του Αλιμπίγεβιτς για το «παράθυρο» του Νοεμβρίου βρίσκεται και ο Αντρέι Στογιάκοβιτς, ο παίκτης γύρω από τον οποίο έχει γίνει πολλή συζήτηση σχετικά με το ποια εθνική ομάδα θα εκπροσωπήσει.

«Είμαστε σε επαφή με τον Στογιάκοβιτς και τον πατέρα του. Πρόκειται για μια συνεργασία που απαιτεί χρόνο και είναι σίγουρα ένας από τους βασικούς μας στόχους. Οι Έλληνες είναι αρκετά πιεστικοί στο θέμα αυτό. Γνωρίζω καλά τον Πέτζα, έχουμε πολύ καλές σχέσεις. Μέχρι τις 25 Οκτωβρίου πρέπει να σταλούν οι προσκλήσεις στους συλλόγους για τους παίκτες, ενώ έως τις 17 Νοεμβρίου πρέπει να έχουμε οριστικοποιήσει τη λίστα των 24. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να ληφθεί υπόψη» ανέφερε σχετικά ο Τσόβιτς.

Πηγή: gazzetta.gr


