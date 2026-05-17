Δεν θα μπορούσε να λείψει από τη Λεωφόρο ο Αντωνιάδης: Στο τελευταίο ματς στο ιστορικό γήπεδο ο «ψηλός» του Παναθηναϊκού
Ο Παναθηναϊκός αγωνίζεται με τον ΠΑΟΚ σε ένα αδιάφορο βαθμολογικά ματς για τον ίδιο, όμως με ιστορικό συμβολισμό. 

Είναι το τελευταίο που παίζει ως γηπεδούχος στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, καθώς από του χρόνου θα παίξει στο ΟΑΚΑ μέχρι το 2027 που θα γίνει το νέο γήπεδο στον Βοτανικό. 

Παρότι το ματς είναι κεκλεισμένων των θυρών λόγω τιμωρίας του Παναθηναϊκού ο θρυλικός παλαίμαχος επιθετικός των πρασίνων ο 79χρονος Αντώνης Αντωνιάδης βρέθηκε στα επίσημα.

Ο Αντωνιάδης αγωνίστηκε στον Παναθηναϊκό από το 1969 ως το 1978 το οποίο σημαίνει ότι έχει παίξει αμέτρητα ματς στο «Απόστολος Νικολαϊδης».

Ήταν ένας εκ των πρωταγωνιστών της τεράστιαςς πορείας των πρασίνων ως τον τελικό του Κυπέλλου πρωταθλητριών το 1971 στο Γουέμπλεϊ.

