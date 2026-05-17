Άρης - ΑΕΚ 90-81: Οι Θεσσαλονικείς ισοφάρισαν τη σειρά και την έστειλαν σε τρίτο ματς, δείτε βίντεο
Η σειρά θα κριθεί στα Άνω Λιόσια στην έδρα της ΑΕΚ στις 25/5, 19:00 το απόγευμα με τον νικητή να παίζει με τον Ολυμπιακό στα ημιτελικά της Basket League
Το 1-1 στη σειρά έκανε ο Άρης, επικρατώντας της ΑΕΚ με 90-81 στο «Αλεξάνδρειο» στο Game 2 των play-offs της Stoiximan GBL.
Η ομάδα του Ίγκορ Μίλιτσιτς ήταν καλύτερη στο μεγαλύτερο διάστημα της αναμέτρησης και έχοντας ως πρωταγωνιστή τον Μπράις Τζόουνς, ο οποίος τελείωσε τον αγώνα με 26 πόντους, πανηγύρισε το θετικό αποτέλεσμα.
Άρης - ΑΕΚ: Ο αγώνας
Ο γρήγορος ρυθμός ήταν το στοιχείο που ξεχώρισε στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης, με τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο να ξεκινάει... καυτός έξω από τη γραμμή των 6.75μ (2/2, 6π.) και να δίνει το προβάδισμα στην ΑΕΚ (3-6, 3').
Ο Άρης είχε την απάντηση, με τον Αμίν Νουά να ευστοχεί σε τρίποντο και να διαμορφώνει το (10-8, 4'), ωστόσο ο Χαραλαμπόπουλος με εκ νέου εύστοχο σουτ τριών πόντων, μείωσε (12-11, 5') με τον ίδιο να φτάνει τους 9 πόντους (3/3 τρίποντα!).
Ο φόργουορντ της ΑΕΚ δεν σταμάτησε! Ευστόχησε στο 4ο τρίποντό του και έκανε το (14-17, 7'), ενώ λίγο αργότερα διαμόρφωσε το (15-21, 8'), κάνοντας 16 τους πόντους του (4/4 τρίποντα, 1/1 δίποντα, 2/2 βολές).
Προς το φινάλε του πρώτο δεκαλέπτου, ο Άρης βελτίωσε την άμυνά του και με τρίποντο του Άντζουσιτς πήρε το προβάδισμα (25-23, 10').
Στο ξεκίνημα του δευτέρου δεκαλέπτου αμφότερες πήγαιναν «χέρι-χέρι» στο σκορ στα πρώτα λεπτά, με τον Άντζουσιτς να συνεχίζει να είναι ο παίκτης που έβρισκε λύσεις στην επίθεση του Άρη.
Η ομάδα της Θεσσαλονίκης μέσω της καλής κυκλοφορίας στο μπροστινό μέρος του παρκέ, είχε τον έλεγχο και πήρε... αέρα πέντε πόντων, έπειτα από καλάθι του Τζόουνς (41-35, 16').
Οι φιλοξενούμενοι μπόρεσαν να ανακάμψουν, πραγματοποιώντας γρήγορο σερί 4-0 και παρέμειναν κοντά (41-39, 17').
Λίγο πριν το τέλος του πρώτου μέρος, ο Άρης πήρε ξανά +6 (49-43, 19'), όμως και πάλι ο Χαραλαμπόπουλος με εκ νέου τρίποντο, μείωσε (49-46, 19'), φτάνοντας τους 23π. (5/5 τρίποντα!), ωστόσο ο Νούα απάντησε γρήγορα, δίνοντας ξανά το προβάδισμα των έξι πόντων στην ομάδα του του, ενώ ο Λεκαβίτσιους στην τελευταία επίθεση της ΑΕΚ... ψαλίδισε στους τρεις (52-49 20,').
Μετά την ανάπαυλα, ο Άρης εκμεταλλεύτηκε τα επιθετικά ριμπάουντ που κέρδισε και μέσω της καλής κυκλοφορίας βρήκε σκορ, μετά από καλάθι του Φόροστερ (56-51, 23').
Η ΑΕΚ ισοφάρισε με τον Γκρέι (58-58, 26'), μέχρι να ευστοχήσει ο Τζόουνς σε τρίποντο (18π.) και να δώσει νέο προβάδισμα στην ομάδα του (61-58, 25').
Στη συνέχεια ο ρυθμός έπεσε και αυτό ευνόησε τον Άρη, αφού μπόρεσε να... ξεφύγει και πάλι με +6 (67-61, 28'). Το σύνολο του Ντράγκαν Σάκοτα επανήλθε γρήγορα κοντά στο σκορ, έπειτα από δύο συνεχόμενα καρφώματα του Μπράουν (69-68, 29').
Η 4η περίοδος ξεκίνησε με δύο κλεψίματα της ΑΕΚ που την έφεραν μπροστά στο σκορ, μετά από τέσσερις σερί πόντους του Χαραλαμπόπουλου (71-72, 31'), φτάνοντας τους 30 πόντους!
Ο Κώστας Αντετοκούνπμο με εντυπωσιακό κάρφωμα έβαλε ξανά τον Άρη σε θέση... οδηγού, (73-72, 32') ενώ λίγο αργότερα ο Μήτρου-Λονγκ με βολές, διαμόρφωσε το (75-72, 33').
Ο Κουλμπόκα με εύστοχο σουτ τριών πόντων έδωσε ξανά +6 στον Άρη (78-72, 34') που κράτησε το προβάδισμα υπέρ του.
Ο Μπράουν στη συνέχεια με εντυπωσιακό κάρφωμα μείωσε στον πόντο (79-78, 37'). Ο Μπάρτλεί ισοφάρισε στους 80 πόντους με 2:30 λεπτά να απομένουν.
Το φινάλε ήταν... θρίλερ! Ο Κουλμπόκα ευστόχησε σε τρεις βολές, δίνοντας «μαξιλαράκι ασφαλείας» στον Άρη (85-81, 39').
Η ΑΕΚ έχασε την ευκαιρία να σκοράρει και οι Θεσσαλονικείς είχαν εκ νέου κατοχή με 01:13 λεπτά να απομένουν και προβάδισμα τεσσάρων πόντων.
Ο Τζόουνς ευστόχησε σε μεγάλο τρίποντο και διαμόρφωσε το (88-81), φτάνοντας τους 26 πόντους, δίνοντας προβάδισμα νίκης στην ομάδα του.
Η ΑΕΚ αστόχησε τρίποντο με τον Χαραλαμπόπουλο και τον Μπάρτλεί και ο Άρης πανηγύρισε τη νίκη.
Τα δεκάλεπτα: 25-23, 52-49, 69-68, 90-81
Πηγή:www.gazzetta.gr
