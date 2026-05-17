Άρης - ΑΕΚ 90-81: Οι Θεσσαλονικείς ισοφάρισαν τη σειρά και την έστειλαν σε τρίτο ματς, δείτε βίντεο

Στο ξεκίνημα του δευτέρου δεκαλέπτου αμφότερες πήγαιναν «χέρι-χέρι» στο σκορ στα πρώτα λεπτά, με τον Άντζουσιτς να συνεχίζει να είναι ο παίκτης που έβρισκε λύσεις στην επίθεση του Άρη.Η ομάδα της Θεσσαλονίκης μέσω της καλής κυκλοφορίας στο μπροστινό μέρος του παρκέ, είχε τον έλεγχο και πήρε... αέρα πέντε πόντων, έπειτα από καλάθι του Τζόουνς (41-35, 16').Οι φιλοξενούμενοι μπόρεσαν να ανακάμψουν, πραγματοποιώντας γρήγορο σερί 4-0 και παρέμειναν κοντά (41-39, 17').Λίγο πριν το τέλος του πρώτου μέρος, ο Άρης πήρε ξανά +6 (49-43, 19'), όμως και πάλι ο Χαραλαμπόπουλος με εκ νέου τρίποντο, μείωσε (49-46, 19'), φτάνοντας τους 23π. (5/5 τρίποντα!), ωστόσο ο Νούα απάντησε γρήγορα, δίνοντας ξανά το προβάδισμα των έξι πόντων στην ομάδα του του, ενώ ο Λεκαβίτσιους στην τελευταία επίθεση της ΑΕΚ... ψαλίδισε στους τρεις (52-49 20,').Μετά την ανάπαυλα, ο Άρης εκμεταλλεύτηκε τα επιθετικά ριμπάουντ που κέρδισε και μέσω της καλής κυκλοφορίας βρήκε σκορ, μετά από καλάθι του Φόροστερ (56-51, 23').Η ΑΕΚ ισοφάρισε με τον Γκρέι (58-58, 26'), μέχρι να ευστοχήσει ο Τζόουνς σε τρίποντο (18π.) και να δώσει νέο προβάδισμα στην ομάδα του (61-58, 25').Στη συνέχεια ο ρυθμός έπεσε και αυτό ευνόησε τον Άρη, αφού μπόρεσε να... ξεφύγει και πάλι με +6 (67-61, 28'). Το σύνολο του Ντράγκαν Σάκοτα επανήλθε γρήγορα κοντά στο σκορ, έπειτα από δύο συνεχόμενα καρφώματα του Μπράουν (69-68, 29').Η 4η περίοδος ξεκίνησε με δύο κλεψίματα της ΑΕΚ που την έφεραν μπροστά στο σκορ, μετά από τέσσερις σερί πόντους του Χαραλαμπόπουλου (71-72, 31'), φτάνοντας τους 30 πόντους!Ο Κώστας Αντετοκούνπμο με εντυπωσιακό κάρφωμα έβαλε ξανά τον Άρη σε θέση... οδηγού, (73-72, 32') ενώ λίγο αργότερα ο Μήτρου-Λονγκ με βολές, διαμόρφωσε το (75-72, 33').Ο Κουλμπόκα με εύστοχο σουτ τριών πόντων έδωσε ξανά +6 στον Άρη (78-72, 34') που κράτησε το προβάδισμα υπέρ του.Ο Μπράουν στη συνέχεια με εντυπωσιακό κάρφωμα μείωσε στον πόντο (79-78, 37'). Ο Μπάρτλεί ισοφάρισε στους 80 πόντους με 2:30 λεπτά να απομένουν.Το φινάλε ήταν... θρίλερ! Ο Κουλμπόκα ευστόχησε σε τρεις βολές, δίνοντας «μαξιλαράκι ασφαλείας» στον Άρη (85-81, 39').Η ΑΕΚ έχασε την ευκαιρία να σκοράρει και οι Θεσσαλονικείς είχαν εκ νέου κατοχή με 01:13 λεπτά να απομένουν και προβάδισμα τεσσάρων πόντων.Ο Τζόουνς ευστόχησε σε μεγάλο τρίποντο και διαμόρφωσε το (88-81), φτάνοντας τους 26 πόντους, δίνοντας προβάδισμα νίκης στην ομάδα του.Η ΑΕΚ αστόχησε τρίποντο με τον Χαραλαμπόπουλο και τον Μπάρτλεί και ο Άρης πανηγύρισε τη νίκη.Τα δεκάλεπτα: 25-23, 52-49, 69-68, 90-81