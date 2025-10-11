Ο Ηρακλής διέλυσε με 4-1 τον Μακεδονικό και πέρασε στην κορυφή του Α' ομίλου της Super League 2 - Δείτε τα γκολ

Στο δεύτερο ημίχρονο η Νίκη Βόλου μπήκε με σκοπό να διατηρήσει τον έλεγχο του αγώνα και να πάρει και πάλι το προβάδισμα, όμως τα πράγματα κύλησαν πολύ διαφορετικά. Μετά από μία απειλή για την κάθε ομάδα, με το τετ α τετ του Γραμμένου που έβγαλε ο Γκαραβέλης για τους Αρκάδες και το δοκάρι του Λώλη για τους Βολιώτες, ο Αστέρας Β' Aktor ήταν εκείνος που άνοιξε το σκορ, έπειτα από ωραία αντεπίθεση, όταν ο Φρόκου έκανε την σέντρα και ο Όκο σκόραρε με κεφαλιά στο 64ο λεπτό.Η Νίκη Βόλου πήρε περισσότερα ρίσκα και τιμωρήθηκε ξανά με τον ίδιο τρόπο. Αυτή τη φορά δράστης ήταν ο Γραμμένος, που με ωραία ατομική προσπάθεια και ακόμα καλύτερο τελείωμα σκόραρε για το 3-1 εδραιώνοντας το προβάδισμα της ομάδας του.Οι Βολιώτες πίεσαν μέχρι το φινάλε, αλλά δεν μπόρεσαν να μειώσουν και να μπουν ξανά στο παιχνίδι με αποτέλεσμα τελικά να ηττηθούν με 3-1 και να αποχαιρετήσουν έτσι την κορυφή, που πήρε ο Ηρακλής.Αστέρας Τρίπολης Β (Αντωνόπουλος): Χατζηεμμανουήλ, Τερεζίου, Κανελλόπουλος, Λάσκαρης, Γρόζντανιτς, Καλλαντζή (73′ Κάλα), Μπουλούλης, Φερνάντεθ (89′ Φωτόπουλος), Φρόκου, Γραμμένος, Οκό.Νίκη Βόλου (Γεωργιάδης): Γκαραβέλης, Κιβρακίδης (85′ Αρίας), Γκαντέλιο, Τζανετόπουλος, Σιούτας, Έππας, Σίλβα (73′ Βουτσάς), Πέττας, Λώλης (85′ Α. Τσέλιος), Σαποβάλοφ (66′ Βέλλιος), Λουκίνας.Μακεδονικός-Ηρακλής 1-4Αστέρας Τρίπολης Β'-Νίκη Βόλου 3-1Καμπανιακός-Νέστος Χρυσούπολης 11/10Καβάλα-ΠΑΟΚ Β 12/10ΠΑΣ Γιάννινα-Αναγέννηση Καρδίτσας 12/101. ΠΟΤ Ηρακλής 13 -5αγ.2. Νίκη Βόλου 12 -5αγ.3. Αστέρας Τρίπολης Β’ 11 -5αγ.4. Αναγέννηση Καρδίτσας 95. Μακεδονικός 5 -5αγ.6. Καβάλα 47. ΠΑΟΚ Β’ 38. Νέστος Χρυσούπολης 39. Καμπανιακός 310. ΠΑΣ Γιάννινα 0