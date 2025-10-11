Η Λίζα Θωμαΐδη: Η προπονήτρια που εκτόξευσε το γυναικείο μπάσκετ αποχωρεί από τη Γερμανία

Η Ελληνοκαναδέζα προπονήτρια με το «χρυσό άγγιγμα» που οδήγησε τη Γερμανία στους Ολυμπιακούς Αγώνες και στην κορυφή της Ευρώπης αποχωρεί πρόωρα αφήνοντας πίσω της ένα ισχυρό αποτύπωμα