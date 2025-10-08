Αμερικανός μπασκετμπολίστας στην Ινδονησία κινδυνεύει με θανατική ποινή για καραμέλες κάνναβης
SPORTS
Ινδονησία Κάνναβη Αστυνομικοί Νόσος Crohn Θανατική ποινή

Αμερικανός μπασκετμπολίστας στην Ινδονησία κινδυνεύει με θανατική ποινή για καραμέλες κάνναβης

Ο 35χονος Τζάρετ Σόοου συνελήφθη για παράνομη εισαγωγή καραμελών κάνναβης, τις οποίες ο ίδιος ισχυρίζεται ότι χρησιμοποιεί για να αντιμετωπίσει τους πόντους από τη νόσο Crohn

Αμερικανός μπασκετμπολίστας στην Ινδονησία κινδυνεύει με θανατική ποινή για καραμέλες κάνναβης
Δημήτρης Τυχάλας
1 ΣΧΟΛΙΟ
Ως μέλος της ομάδας μπάσκετ του Utah State είχε δημιουργήσει ένα καλό όνομα, ωστόσο ποτέ δεν βρέθηκε σε κάποιο πρωτάθλημα υψηλού επιπέδου και ο Τζάρετ Σόου πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του ανήκοντας στην κατηγορία των αθλητών που στην μπασκετική αργκό περιγράφονται ως «περιπλανώμενοι».

Έχει αγωνιστεί σε χώρες Έχει αγωνιστεί σε χώρες όπως το Μεξικό, η Ουρουγουάη, η Δομινικανή Δημοκρατία, η Αργεντινή, ο Λίβανος, η Τυνησία και η Ινδονησία που ήταν και ο τελευταίος του σταθμός φορώντας τη φανέλα των Tangerang Hawks.

Πλέον ο 35χρονος σέντερ δεν αγωνίζεται στην εκεί λίγκα, αλλά για την ίδια του τη ζωή καθώς τον περασμένο Μάιο συνελήφθη στο αεροδρόμιο μόλις παρέλαβε ένα πακέτο από την Ταϊλάνδη το οποίο περιείχε καραμέλες κάνναβης αξίας 400 δολαρίων.

Με το που έπιασε το πακέτο στα χέρια το ο Σόου περικυκλώθηκε από 10 μυστικούς αστυνομικούς με τη στιγμή της σύλληψης να έχει καταγραφεί από άλλους ταξιδιώτες.



Ο Αμερικανός οδηγήθηκε αμέσως στη φυλακή και περιμένει τις επόμενες ημέρες τον ορισμό της δίκης του με τον αρχηγό της Αστυνομίας να δηλώνει ότι μπορεί να αντιμετωπίσει ισόβια ή ακόμη και τη θανατική ποινή αν κριθεί ένοχος.

Κλείσιμο


Γενικότερα η Ινδονησία είναι πολύ αυστηρή στο θέμα των ναρκωτικών και τη δεδομένη χρονική στιγμή περισσότεροι από 500 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων σχεδόν 100 ξένοι, βρίσκονται στον... προθάλαμο εκτέλεσης, για τέτοιου είδους υποθέσεις.



Ο αθλητής όμως από την πρώτη στιγμή φωνάζει για την αθωότητα του καθώς τις συγκεκριμένες καραμέλες τις χρησιμοποιεί για να αντιμετωπίσει τους πόντους από τη νόσο Crohn.

«Έχω μια φλεγμονώδη ασθένεια, που δεν έχει θεραπεία. Εκτός από την κάνναβη, δεν υπάρχει κανένα φάρμακο που να με ανακουφίζει. Έκανα ένα ηλίθιο λάθος», δήλωσε ο Σοου στην Guardian από τη φυλακή ο οποίος θεωρεί ότι αυτό το λάθος δεν δικαιολογεί θανατική ποινή ή μακροχρόνια φυλάκιση. «Μου λένε ότι θα περάσω την υπόλοιπη ζωή μου στη φυλακή για κάποιες καραμέλες. Δεν τις χρησιμοποιώ για διασκέδαση. Με τη νόσο μου, μερικές φορές δυσκολεύομαι να κρατήσω το φαγητό ή να πάω στην τουαλέτα. Απλώς ανακουφίζει λίγο τον πόνο».

Αμερικανός μπασκετμπολίστας στην Ινδονησία κινδυνεύει με θανατική ποινή για καραμέλες κάνναβης


Η υπόθεση του έχει προκαλέσει διεθνές ενδιαφέρον, ήδη έχει δημιουργηθεί σελίδα που συγκεντρώνει χρήματα για να τον στηρίξει οικονομικά στα δικαστικά έξοδα, ενώ έχει στο πλευρό του και την Οργάνωση Last Prisoner Project (LPP), που μάχεται για την απελευθέρωση κρατουμένων για υποθέσεις κάνναβης.

Ειδήσεις σήμερα:

Δείτε τις περιοχές με τα υψηλότερα και τα χαμηλότερα ποσοστά φοροδιαφυγής - Εστιατόριο στην Κρήτη έκρυψε 18.500 αποδείξεις

Γιώργος Καπουτζίδης: Ο σύντροφός του, η ζωή στην Αίγινα και η φωτογραφία από την κηδεία του Γεράσιμου Μιχελή

Κωνσταντοπούλου: Κτήνος όποιος δεν κατάλαβε τι έκανε ο Ρούτσι - Παγκόσμια πρωτοτυπία ότι ο Τσίπρας παραιτήθηκε από βουλευτής για να ενεργοποιηθεί πολιτικά
Δημήτρης Τυχάλας
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Αθηναγόρας Κωστάκος: Αυτό που έχει νόημα στη ζωή είναι να μην σπαταλάμε το χρόνο μας εκεί που δεν περνάμε καλά

Αθηναγόρας Κωστάκος: Αυτό που έχει νόημα στη ζωή είναι να μην σπαταλάμε το χρόνο μας εκεί που δεν περνάμε καλά

Ο διεθνώς καταξιωμένος σεφ και περιζήτητος δημιουργός εστιατορίων αποκρυπτογραφεί το πώς μια εμπειρία μένει στη μνήμη, αλλά και το πώς η ελληνική κουζίνα συγκινεί τα πλήθη σε κάθε γωνιά του κόσμου.

Τα μυστικά της Μακροζωίας

Η μακροζωία δεν είναι μια νέα ιατρική ανακάλυψη, ούτε ένα lifestyle trend που το επιλέγουμε. Είναι μια πραγματικότητα που διαμορφώνεται μέσα από τις επιστημονικές εξελίξεις, τη βελτίωση των συστημάτων υγείας και την αυξανόμενη συνειδητοποίηση γύρω από το πώς θέλουμε να ζούμε

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης