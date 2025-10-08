Αμερικανός μπασκετμπολίστας στην Ινδονησία κινδυνεύει με θανατική ποινή για καραμέλες κάνναβης

Ως μέλος της ομάδας μπάσκετ του Utah State είχε δημιουργήσει ένα καλό όνομα, ωστόσο ποτέ δεν βρέθηκε σε κάποιο πρωτάθλημα υψηλού επιπέδου και ο Τζάρετ Σόου πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του ανήκοντας στην κατηγορία των αθλητών που στην μπασκετική αργκό περιγράφονται ως «περιπλανώμενοι».
Έχει αγωνιστεί σε χώρες όπως το Μεξικό, η Ουρουγουάη, η Δομινικανή Δημοκρατία, η Αργεντινή, ο Λίβανος, η Τυνησία και η Ινδονησία
που ήταν και ο τελευταίος του σταθμός φορώντας τη φανέλα των Tangerang Hawks.
Πλέον ο 35χρονος σέντερ δεν αγωνίζεται στην εκεί λίγκα, αλλά για την ίδια του τη ζωή καθώς τον περασμένο Μάιο συνελήφθη στο αεροδρόμιο μόλις παρέλαβε ένα πακέτο από την Ταϊλάνδη το οποίο περιείχε καραμέλες κάνναβης
αξίας 400 δολαρίων.
Με το που έπιασε το πακέτο στα χέρια το ο Σόου περικυκλώθηκε από 10 μυστικούς αστυνομικούς
με τη στιγμή της σύλληψης να έχει καταγραφεί από άλλους ταξιδιώτες.
Ο Αμερικανός οδηγήθηκε αμέσως στη φυλακή και περιμένει τις επόμενες ημέρες τον ορισμό της δίκης του με τον αρχηγό της Αστυνομίας να δηλώνει ότι μπορεί να αντιμετωπίσει ισόβια ή ακόμη και τη θανατική ποινή
αν κριθεί ένοχος.
Γενικότερα η Ινδονησία είναι πολύ αυστηρή στο θέμα των ναρκωτικών και τη δεδομένη χρονική στιγμή περισσότεροι από 500 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων σχεδόν 100 ξένοι, βρίσκονται στον... προθάλαμο εκτέλεσης, για τέτοιου είδους υποθέσεις.