Ο Ιμπραΐμοβιτς δεν σταματά να σηκώνει βάρη και μετά... κερνάει τον εαυτό του μπάρμπεκιου! - Βίντεο
Ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς δείχνει ξανά το μοναδικό του στυλ – δουλειά στο γυμναστήριο και απόλαυση στο τραπέζι, σε νέες αναρτήσεις του στο Instagram.
Ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς αποδεικνύει πως παραμένει σε κορυφαία φυσική κατάσταση, αλλά χωρίς να ξεχνά και τις απολαύσεις της ζωής. Ο Σουηδός σταρ, πάντα ενεργός στα social media, ανάρτησε δύο νέες ιστορίες στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, συνδυάζοντας δύναμη και γεύση.
Στην πρώτη, ο πρώην επιθετικός της Μίλαν φαίνεται να σηκώνει βάρη στο προσωπικό του γυμναστήριο, δείχνοντας πως η πειθαρχία του στην προπόνηση δεν σταματά ούτε μετά το τέλος της καριέρας του. Λίγο αργότερα, όμως, ακολούθησε η… επιβράβευση: λίγα κάρβουνα, ένα πλούσιο τραπέζι και μια ψησταριά γεμάτη κρέας.
Ο Ιμπραΐμοβιτς συνόδευσε τη δημοσίευση με τον χαρακτηριστικό του αυτοσαρκασμό, αποδεικνύοντας για ακόμη μια φορά γιατί παραμένει μια από τις πιο χαρισματικές και εμβληματικές φυσιογνωμίες του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.
