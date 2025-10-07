Ο Ιμπραΐμοβιτς δεν σταματά να σηκώνει βάρη και μετά... κερνάει τον εαυτό του μπάρμπεκιου! - Βίντεο
SPORTS
Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς Μπάρμπεκιου

Ο Ιμπραΐμοβιτς δεν σταματά να σηκώνει βάρη και μετά... κερνάει τον εαυτό του μπάρμπεκιου! - Βίντεο

Ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς δείχνει ξανά το μοναδικό του στυλ – δουλειά στο γυμναστήριο και απόλαυση στο τραπέζι, σε νέες αναρτήσεις του στο Instagram.

Ο Ιμπραΐμοβιτς δεν σταματά να σηκώνει βάρη και μετά... κερνάει τον εαυτό του μπάρμπεκιου! - Βίντεο
13 ΣΧΟΛΙΑ
Ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς αποδεικνύει πως παραμένει σε κορυφαία φυσική κατάσταση, αλλά χωρίς να ξεχνά και τις απολαύσεις της ζωής. Ο Σουηδός σταρ, πάντα ενεργός στα social media, ανάρτησε δύο νέες ιστορίες στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, συνδυάζοντας δύναμη και γεύση.

Στην πρώτη, ο πρώην επιθετικός της Μίλαν φαίνεται να σηκώνει βάρη στο προσωπικό του γυμναστήριο, δείχνοντας πως η πειθαρχία του στην προπόνηση δεν σταματά ούτε μετά το τέλος της καριέρας του. Λίγο αργότερα, όμως, ακολούθησε η… επιβράβευση: λίγα κάρβουνα, ένα πλούσιο τραπέζι και μια ψησταριά γεμάτη κρέας.

Ο Ιμπραΐμοβιτς συνόδευσε τη δημοσίευση με τον χαρακτηριστικό του αυτοσαρκασμό, αποδεικνύοντας για ακόμη μια φορά γιατί παραμένει μια από τις πιο χαρισματικές και εμβληματικές φυσιογνωμίες του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Zlatan stories


Ειδήσεις σήμερα:

Μπροστά στα μάτια του ανιψιού του ιδιοκτήτη έγινε το έγκλημα στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα - Το δρομολόγιο διαφυγής του δράστη

Σίδνεϊ: Για 25 αδικήματα διώκεται ο ομογενής Αρτέμιος Μίντζας μετά την επίθεση με 50 πυροβολισμούς στο Κρόιντον Παρκ

Νοσηλεύτριες στο «Αττικόν» έδωσαν λάθος αντιβιοτικό σε 22χρονη και της προκάλεσαν αλλεργικό επεισόδιο
13 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Πώς το Πανεπιστήμιο Keele αλλάζει τα δεδομένα στην ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα

Πώς το Πανεπιστήμιο Keele αλλάζει τα δεδομένα στην ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα

Αριστεία, καινοτομία, ερευνητική εμπειρία, πρωτοπορία, βιωσιμότητα, κοινωνική ευθύνη. Το πανεπιστήμιο Keele βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα, φέρνοντας μαζί του μια σπουδαία κληρονομιά που συνδυάζει τη γνώση και την επιστημονική προσήλωση με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς

Start Υour Business: Ώθηση στις νέες ΜμΕ με 6 μήνες δωρεάν Internet και ψηφιακά εργαλεία από την COSMOTE TELEKOM

Μια ολοκληρωμένη πρωτοβουλία που παρέχει στις νεοσύστατες μικρομεσαίες επιχειρήσεις τεχνολογική υποστήριξη, εργαλεία παραγωγικότητας και ψηφιακές δυνατότητες για να αναπτυχθούν γρήγορα και με ασφάλεια στην αγορά.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης