Αριστεία, καινοτομία, ερευνητική εμπειρία, πρωτοπορία, βιωσιμότητα, κοινωνική ευθύνη. Το πανεπιστήμιο Keele βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα, φέρνοντας μαζί του μια σπουδαία κληρονομιά που συνδυάζει τη γνώση και την επιστημονική προσήλωση με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς
ΠΑΟΚ: Πατέρας για δεύτερη φορά ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς
ΠΑΟΚ: Πατέρας για δεύτερη φορά ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς
Η σύζυγος του Σέρβου άσου του Δικεφάλου έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι
Το βράδυ της Κυριακής υπέγραψε με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι την ανατροπή του ΠΑΟΚ επί του Ολυμπιακού και λίγες ώρες αργότερα ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς υποδέχθηκε τη νέα... μεταγραφή της οικογένειας του.
Η σύζυγος του Ελισάβετ έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι, ενώ το ζευγάρι έχει και των 2 ετών Αλέξανδρο.
«Τα καταφέραμε πάλι! Το μωρό #2 έκανε το μεγάλο του ντεμπούτο. Καλώς ήρθες πριγκίπισσα μας! Σε αγαπάμε», έγραψε ο τρισευτυχισμένος μπαμπάς, ο οποίος όμως από σήμερα πρέπει να ενσωματωθεί στην αποστολή της Εθνικής Σερβίας.
Ειδήσεις σήμερα:
Πιθανότατα ανήλικος ο δράστης του διπλού φονικού σε κάμπινγκ της Φοινικούντας
«Χειροδίκησε, με έσπρωξε και με έβριζε»: Η Τζίνα Αλιμόνου μιλά για το περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας από τον πρώην σύντροφό της
Μόνιμα στην Αθήνα η οικογένεια του Γιάννη Αντετοκούνμπο - Τα παιδιά του ξεκίνησαν νηπιαγωγείο στο Κολλέγιο Αθηνών
Η σύζυγος του Ελισάβετ έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι, ενώ το ζευγάρι έχει και των 2 ετών Αλέξανδρο.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
«Τα καταφέραμε πάλι! Το μωρό #2 έκανε το μεγάλο του ντεμπούτο. Καλώς ήρθες πριγκίπισσα μας! Σε αγαπάμε», έγραψε ο τρισευτυχισμένος μπαμπάς, ο οποίος όμως από σήμερα πρέπει να ενσωματωθεί στην αποστολή της Εθνικής Σερβίας.
Ειδήσεις σήμερα:
Πιθανότατα ανήλικος ο δράστης του διπλού φονικού σε κάμπινγκ της Φοινικούντας
«Χειροδίκησε, με έσπρωξε και με έβριζε»: Η Τζίνα Αλιμόνου μιλά για το περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας από τον πρώην σύντροφό της
Μόνιμα στην Αθήνα η οικογένεια του Γιάννη Αντετοκούνμπο - Τα παιδιά του ξεκίνησαν νηπιαγωγείο στο Κολλέγιο Αθηνών
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα