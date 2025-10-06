ΠΑΟΚ: Πατέρας για δεύτερη φορά ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς
Αντρίγια Ζίβκοβιτς ΠΑΟΚ πατέρας

ΠΑΟΚ: Πατέρας για δεύτερη φορά ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς

Η σύζυγος του Σέρβου άσου του Δικεφάλου έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι

ΠΑΟΚ: Πατέρας για δεύτερη φορά ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς
Το βράδυ της Κυριακής υπέγραψε με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι την ανατροπή του ΠΑΟΚ επί του Ολυμπιακού και λίγες ώρες αργότερα ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς υποδέχθηκε τη νέα... μεταγραφή της οικογένειας του.

Η σύζυγος του Ελισάβετ έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι, ενώ το ζευγάρι έχει και των 2 ετών Αλέξανδρο.



«Τα καταφέραμε πάλι! Το μωρό #2 έκανε το μεγάλο του ντεμπούτο. Καλώς ήρθες πριγκίπισσα μας! Σε αγαπάμε», έγραψε ο τρισευτυχισμένος μπαμπάς, ο οποίος όμως από σήμερα πρέπει να ενσωματωθεί στην αποστολή της Εθνικής Σερβίας.

