Άνοιξε ομπρέλα ο προπονητής της Γκόου Αχέντ Ιγκλς την ώρα του αγώνα με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ - Δείτε βίντεο

SPORTS
Μετά από λίγο ο Ολλανδός κόουτς, Μέλβιν Μπόελ, την αποχωρίστηκε, καθώς η βροχή σταμάτησε

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Γκόου Αχέντ Ιγκλς, στο ΟΑΚΑ, για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Από το πρωί στην αθηναϊκή πρωτεύουσα βρέχει ακατάπαυστα, κάτι που είναι σίγουρο ότι δυσκολεύει όσους βρίσκονται στο ΟΑΚΑ για να παρακολουθήσουν το παιχνίδι. 

Ο προπονητής των Ολλανδών, Μέλβιν Μπόελ, περίπου στο 5ο λεπτό της αναμέτρησης δεν άντεξε το νερό και άνοιξε ομπρέλα προκειμένου να προστατευθεί. 

Μετά από ένα δεκάλεπτο και αφού η βροχή σταμάτησε, ο Ολλανδός προπονητής αποχωρίστηκε την ομπρέλα του.

Νωρίτερα βέβαια οι οπαδοί της Γκόου Αχέντ, έδειξαν ότι δεν φοβούνται και πολύ το νερό αφού έκανα τσουλήθρα στη βροχή στο κέντρο της Αθήνας. 



