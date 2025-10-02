Άνοιξε ομπρέλα ο προπονητής της Γκόου Αχέντ Ιγκλς την ώρα του αγώνα με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ - Δείτε βίντεο
Άνοιξε ομπρέλα ο προπονητής της Γκόου Αχέντ Ιγκλς την ώρα του αγώνα με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ - Δείτε βίντεο
Μετά από λίγο ο Ολλανδός κόουτς, Μέλβιν Μπόελ, την αποχωρίστηκε, καθώς η βροχή σταμάτησε
Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Γκόου Αχέντ Ιγκλς, στο ΟΑΚΑ, για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League.
Από το πρωί στην αθηναϊκή πρωτεύουσα βρέχει ακατάπαυστα, κάτι που είναι σίγουρο ότι δυσκολεύει όσους βρίσκονται στο ΟΑΚΑ για να παρακολουθήσουν το παιχνίδι.
Ο προπονητής των Ολλανδών, Μέλβιν Μπόελ, περίπου στο 5ο λεπτό της αναμέτρησης δεν άντεξε το νερό και άνοιξε ομπρέλα προκειμένου να προστατευθεί.
Μετά από ένα δεκάλεπτο και αφού η βροχή σταμάτησε, ο Ολλανδός προπονητής αποχωρίστηκε την ομπρέλα του.
Νωρίτερα βέβαια οι οπαδοί της Γκόου Αχέντ, έδειξαν ότι δεν φοβούνται και πολύ το νερό αφού έκανα τσουλήθρα στη βροχή στο κέντρο της Αθήνας.
Ειδήσεις σήμερα:
Δύο νεκροί από επίθεση σε συναγωγή στο Μάντσεστερ - Κάντε πίσω έχει βόμβα, φώναζαν οι αστυνομικοί, δείτε βίντεο
Global Sumud Flotilla: Προς απέλαση όλοι οι ακτιβιστές που έπλεαν προς τη Γάζα - Ο Ισραηλινοί λένε ότι αναχαίτισαν όλα τα σκάφη, δείτε βίντεο
Χάρτες με την εξέλιξη της κακοκαιρίας τις επόμενες ώρες: Ύφεση το απόγευμα στην Αθήνα, πλημμύρισαν δρόμοι στην Αιτωλοακαρνανία
Από το πρωί στην αθηναϊκή πρωτεύουσα βρέχει ακατάπαυστα, κάτι που είναι σίγουρο ότι δυσκολεύει όσους βρίσκονται στο ΟΑΚΑ για να παρακολουθήσουν το παιχνίδι.
Ο προπονητής των Ολλανδών, Μέλβιν Μπόελ, περίπου στο 5ο λεπτό της αναμέτρησης δεν άντεξε το νερό και άνοιξε ομπρέλα προκειμένου να προστατευθεί.
Μετά από ένα δεκάλεπτο και αφού η βροχή σταμάτησε, ο Ολλανδός προπονητής αποχωρίστηκε την ομπρέλα του.
Νωρίτερα βέβαια οι οπαδοί της Γκόου Αχέντ, έδειξαν ότι δεν φοβούνται και πολύ το νερό αφού έκανα τσουλήθρα στη βροχή στο κέντρο της Αθήνας.
Ειδήσεις σήμερα:
Δύο νεκροί από επίθεση σε συναγωγή στο Μάντσεστερ - Κάντε πίσω έχει βόμβα, φώναζαν οι αστυνομικοί, δείτε βίντεο
Global Sumud Flotilla: Προς απέλαση όλοι οι ακτιβιστές που έπλεαν προς τη Γάζα - Ο Ισραηλινοί λένε ότι αναχαίτισαν όλα τα σκάφη, δείτε βίντεο
Χάρτες με την εξέλιξη της κακοκαιρίας τις επόμενες ώρες: Ύφεση το απόγευμα στην Αθήνα, πλημμύρισαν δρόμοι στην Αιτωλοακαρνανία
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα