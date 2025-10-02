Χάρη στη μακροχρόνια δέσμευσή της για βιωσιμότητα, η METRO αναγνωρίζεται ως πρωτοπόρος στον κλάδο του λιανεμπορίου, αποσπώντας το κορυφαίο βραβείο «Energy Efficient Company of the Year» μαζί με 23 ακόμη βραβεία.
Europa League: Ο Παναθηναϊκός για δεύτερη σερί νίκη απόψε κόντρα στην Γκόου Αχέντ Ιγκλς στο ΟΑΚΑ
Ο Φακούντο Πελίστρι παραμένει εκτός αγωνιστικής δράσης, όπως και ο Σίριλ Ντέσερς για το αποψινό (19:45) παιχνίδι του Παναθηναϊκού
Ο Παναθηναϊκόςεπιστρέφει και πάλι στο ΟΑΚΑ, εκεί όπου περιμένει την Γκόου Αχεντ Ιγκλς για μία κρίσιμη αναμέτρηση στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League (19:45, Cosmote Sport 3).
Μπορεί να βρισκόμαστε στο ξεκίνημα της κούρσας, όμως η τεράστια νίκη των «πράσινων» στην Ελβετία, με 4-1 επί της Γιούνγκ Μπόιζ έχει δώσει ένα δυνατό μπουστάρισμα στην ομάδα του Χρήστου Κόντη.
Ο Παναθηναϊκός θα μπει στο ματς με σκοπό να το καθαρίσει, με τον Χρήστο Κόντη όμως να συνεχίζει στη λογική του ροτέισον που πραγματοποίησε και στην Ελβετία. Ο Έλληνας τεχνικός θέλει να φρεσκάρει την ομάδας του και αναμένεται να πραγματοποιήσει αλλαγές στο αρχικό σχήμα, με πρωταρχικό στόχο όμως να πάρει τους τρεις βαθμούς, καθώς αν ο Παναθηναϊκός πραγματοποιήσει το 2/2 τότε κάνει ο στόχος της 8άδας και της απευθείας πρόκρισης στους «16» του θεσμού θα μοιάζει όλο και πιο αληθινός.
Οι Καλάμπρια, Μλαντένοβιτς και Τουμπά διεκδικούν θέση στο αρχικό σχήμα, ενώ ακόμη υπάρχουν διλλήματα για την επιθετική γραμμή της ομάδας. Ο Πελίστρι παραμένει εκτός αγωνιστικής δράσης, όπως και ο Σίριλ Ντέσερς ο οποίος αν και έκανε αγώνα δρόμου για να προλάβει δεν τα κατάφερε και έμεινε εκτός αποστολής. Πλέον ο Κόντης θα έχει στη διάθεση του για το κέντρο της επίθεσης, μόνο τον Κάρολ Σφιντέρσκι, καθώς και ο Γερεμέγεφ και ο Πάντοβιτς έχουν μείνει εκτός ευρωπαϊκής λίστας. Η έκπληξη ήταν η επιστροφή του Ντραγκόφσκι, με τον Πολωνό κίπερ να είναι και πάλι διαθέσιμος, ξεπερνόντας το πρόβλημα τραυματισμού που τον ταλαιπωρούσε, όμως ο Λαφόντ πιθανότατα θα πάρε τα γάντια του βασικού, με τον Γάλλο να έχει περισσότερο ρυθμό.
Από την άλλη πλευρά η Γκόου Αχέντ Ίγκλς έρχεται στην Αθήνα με κακή ψυχολογία. Οι Ολλανδοί ηττήθηκαν εντός έδρας από την Στεάουα Βουκουρεστίου με 1-0, ενώ ακολούθησε ακόμη μία ήττα αυτή τη φορά για το πρωτάθλημα με 4-2 από την Τέλσταρ.
Η Γκόου Αχέντ Ιγκλς βρίσκεται στη 10η θέση της βαθμολογίας της Eredivisie, ενώ ο προπονητής της Μέλβιν Μπόελ, δεν μπορεί να υπολογίζει στους τραυματίες Σόρεν Τένγκστεντ και Πιμ Σάαθοφ, που έμειναν εκτός αποστολής.
