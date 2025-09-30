Η bwin και ο Ολυμπιακός μπήκαν δυναμικά στον όγδοο χρόνο της συνεργασίας τους και το γιόρτασαν με ένα ξεχωριστό cocktail party.
Ο Κομπανί γνώριζε τον Ευαγόρα Παλληκαρίδη: «Νομίζω είναι Κύπριος ήρωας, σωστά;» είπε στη συνέντευξη Τύπου για το ματς της Μπάγερν με την Πάφο - Βίντεο
O Βέλγος τεχνικός ρωτήθηκε από δημοσιογράφο για τον Ευαγόρα Παλληκαρίδη και απάντησε με μια δόση χιούμορ, αλλά και αναδεικνύοντας τις γνώσεις του
Η Μπάγερν Μονάχου φιλοξενείται από την Πάφο σήμερα στις 22:00 στο γήπεδο της κυπριακής ομάδας. Το ματς έχει ιστορική σημασία, αφού θα είναι το πρώτο που θα παίξει στην έδρα της σε League Phase του Champions League.
Μία μέρα πριν το ματς, ο προπονητής των Βαυαρών, Βενσάν Κομπανί, μίλησε για την αναμέτρηση και είχε να κάνει και μία παρατήρηση για το έμβλημα της Πάφου το οποίο απεικονίζει τον Ευαγόρα Παλληκαρίδη, ήρωα της ΕΟΚΑ, που έδρασε στην πόλη της Πάφου, κατά της Βρετανικής αποικιοκρατίας.
Αφού ρωτήθηκε από Κύπριο δημοσιογράφο αν γνωρίζει τον Ελληνοκύπριο ήρωα, αυτός απάντησε:
«Νομίζω ότι είναι Κύπριος ήρωας, σωστά; Πέρασα το τεστ. Μπορώ να πάρω τη βίζα».
Παράλληλα, ο Βέλγος τόνισε πως πρέπει οι παίκτες του να σεβαστούν την Πάφο, τονίζοντας πως την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο παραμένει αήττητη.
«Είναι σημαντικός αγώνας Champions League. Έχουμε σεβασμό για τη Πάφο. Έχουν δώσει επτά αγώνες και δεν έχουν χάσει κανένα, άρα ξέρουμε τι περιμένουμε και πραγματικά έχουμε πολύ σεβασμό για αυτή την ομάδα. Ο στόχος μας ξεκάθαρα είναι να κερδίσουμε και να πάρουμε τους τρεις βαθμούς. Πρέπει από την αρχή να δούμε όλους τους αγώνες, κάναμε έλεγχο. Είναι σημαντικό να έχουμε συγκέντρωση. Η Πάφος θα παλέψει και αυτό το έχουμε υπόψη. Σίγουρα είναι ενδιαφέρον να αντιμετωπίζεις νέες ομάδες πρώτη φορά».
