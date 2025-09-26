«Σκέπασε» τα καλάθια στην πρώτη του εμφάνιση με τον Ολυμπιακό ο Κώστας Αντετοκούνμπο - Τα μπλοκ του στο ματς με την Καρδίτσα - Βίντεο
Το... έπιασε από εκεί που σταμάτησε στο Eurobasket ο Κώστας Αντετοκούνμπο, έσβησε τα φώτα στους παίκτες της Καρδίτσας
Λίγο μετά τη νίκη-πρόκριση του Προμηθέα Πάτρας επί της ΑΕΚ, o Ολυμπιακός με την Καρδίτσα αναμετρήθηκαν για το δεύτερο εισιτήριο του τελικού του Stoiximan Super Cup.
Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έκανε ότι ήθελε έχοντας πολλούς πρωταγωνιστές, όμως εκείνος που ξεχώρισε για την αμυντική του ικανότητα δεν ήταν άλλος από τον Κώστα Αντετοκούνμπο.
Ο σέντερ των «ερυθρόλευκων» μεταμορφώθηκε σε προστάτη της ρακέτας κάνοντας μπλοκ «party» σταματώντας τρεις φορές τους αντιπάλους του.
Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dd2y2b40n84h)
