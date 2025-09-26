«Σκέπασε» τα καλάθια στην πρώτη του εμφάνιση με τον Ολυμπιακό ο Κώστας Αντετοκούνμπο - Τα μπλοκ του στο ματς με την Καρδίτσα - Βίντεο
SPORTS
Κώστας Αντετοκούνμπο Ολυμπιακός Καρδίτσα Super Cup

«Σκέπασε» τα καλάθια στην πρώτη του εμφάνιση με τον Ολυμπιακό ο Κώστας Αντετοκούνμπο - Τα μπλοκ του στο ματς με την Καρδίτσα - Βίντεο

Το... έπιασε από εκεί που σταμάτησε στο Eurobasket ο Κώστας Αντετοκούνμπο, έσβησε τα φώτα στους παίκτες της Καρδίτσας

«Σκέπασε» τα καλάθια στην πρώτη του εμφάνιση με τον Ολυμπιακό ο Κώστας Αντετοκούνμπο - Τα μπλοκ του στο ματς με την Καρδίτσα - Βίντεο
Λίγο μετά τη νίκη-πρόκριση του Προμηθέα Πάτρας επί της ΑΕΚ, o Ολυμπιακός με την Καρδίτσα αναμετρήθηκαν για το δεύτερο εισιτήριο του τελικού του Stoiximan Super Cup.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έκανε ότι ήθελε έχοντας πολλούς πρωταγωνιστές, όμως εκείνος που ξεχώρισε για την αμυντική του ικανότητα δεν ήταν άλλος από τον Κώστα Αντετοκούνμπο.

Ο σέντερ των «ερυθρόλευκων» μεταμορφώθηκε σε προστάτη της ρακέτας κάνοντας μπλοκ «party» σταματώντας τρεις φορές τους αντιπάλους του.

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dd2y2b40n84h)


Ειδήσεις σήμερα:

Η εισαγγελέας Πρωτοδικών Λάρισας έκανε δεκτό το αίτημα εκταφής του γιου του Πάνου Ρούτσι που σκοτώθηκε στα Τέμπη

Διαρρήκτης «μπούκαρε» σε σπίτι στα Άνω Πατήσια μπροστά σε τηλεοπτικό συνεργείο - Δείτε βίντεο

Μητσοτάκης στο Bloomberg: Από 1η Ιανουαρίου οι πολίτες θα δουν αύξηση στα εισοδήματά τους

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Το UNIC Athens φέρνει στην Ελλάδα μια από τις κορυφαίες Σχολές Διοίκησης Επιχειρήσεων παγκοσμίως

Η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Λευκωσίας προσφέρει  μια φοιτητική εμπειρία παγκόσμιας κλάσης, συνδυάζοντας ακαδημαϊκή αριστεία, καινοτόμα προγράμματα και ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης