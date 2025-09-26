Σίγουρα έχετε ακούσει να μιλούν για το leasing αυτοκινήτων. Γνωρίζετε όμως ότι απευθύνεται και σε ιδιώτες; Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο βολικό και εξυπηρετικό είναι!
Μίκα Μούρινεν: Έκλεψε την παράσταση με την Φινλανδία στο Eurobasket και υπέγραψε για 3 χρόνια στην Παρτίζαν
Η ομάδα του Ομπράντοβιτς ανακοίνωσε την απόκτηση του «Slim Jesus» της Φινλανδίας
Μία ηχηρή μεταγραφή ολοκλήρωσε η Παρτίζαν του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, η οποία απέκτησε τον 18χρονο, Μίκα Μούρινεν που έπαιζε τα τελευταία χρόνια στο πανεπιστήμιο του Κάνσας.
Ο Φινλανδός ξεχώρισε στο Eurobasket 2025 με την παρέα του Μάρκανεν, όπου έκαναν την έκπληξη και κατέλαβαν την τέταρτη θέση.
Συνολικά στο τουρνουά είχε 6.6 πόντους και 1.9 ριμπάουντ ανά 11.1 λεπτά συμμετοχής σε 8 παιχνίδια. Πλέον, θα αγωνίζεται υπό τις οδηγίες του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς, ενώ δεν αποκλείεται -μετά από αυτή του κίνηση να δηλώσει συμμετοχή στο NBA Draft του 2026, αντί για το 2027.
Welcome to black side of white city!⚫️⚪️#KKPartizan pic.twitter.com/sX5hwhp8pE— KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC) September 26, 2025
