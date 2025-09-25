Από ένα όραμα σε μια ισχυρή παρουσία
Μουντιάλ 2026: Παρουσιάστηκαν οι τρεις μασκότ του τουρνουά - Βίντεο
Μουντιάλ 2026: Παρουσιάστηκαν οι τρεις μασκότ του τουρνουά - Βίντεο
Η διοργάνωση θα φιλοξενηθεί σε ΗΠΑ, Καναδά, Μεξικό και κάθε χώρα έχει τη δική της μασκότ
Αντίστροφα μετράει ο χρόνος για το Μουντιάλ 2026.
Οι 48 καλύτερες ομάδες του πλανήτη θα ταξιδέψουν στην Αμερική για ν' αγωνιστούν στο σπουδαιότερο ποδοσφαιρικό τουρνουά το οποίο θα φιλοξενηθεί σε ΗΠΑ, Καναδά, Μεξικό από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου 2026.
Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 5 Δεκεμβρίου και ήδη έχουν προκριθεί 19 από τις 48 ομάδες.
Οι διοργανωτές παρουσίασαν πριν από λίγες ώρες τις τρεις μασκότ του Μουντιάλ. Πρόκειται για τρία ζωάκια. Τον Maple που είναι άλκη (είδος ελαφιού) και που εκπροσωπεί τον Καναδά.
Τον Clutch, που είναι καραφλός αετός και είναι η μασκότ των ΗΠΑ και τον Zayu που είναι τζάγκουαρ και εκπροσωπεί το Μεξικό.
Eis as mascotes do Mundial 2026 🌎— B24 (@B24PT) September 25, 2025
Maple é um alce e representa o Canadá, Zayu é um jaguar e representa o México, Clutch é uma águia e representa os EUA pic.twitter.com/tsoB2tVNsY
