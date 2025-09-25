Μουντιάλ 2026: Παρουσιάστηκαν οι τρεις μασκότ του τουρνουά - Βίντεο
SPORTS
Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου Μουντιάλ 2026 Μασκότ

Μουντιάλ 2026: Παρουσιάστηκαν οι τρεις μασκότ του τουρνουά - Βίντεο

Η διοργάνωση θα φιλοξενηθεί σε ΗΠΑ, Καναδά, Μεξικό και κάθε χώρα έχει τη δική της μασκότ

Μουντιάλ 2026: Παρουσιάστηκαν οι τρεις μασκότ του τουρνουά - Βίντεο
Αντίστροφα μετράει ο χρόνος για το Μουντιάλ 2026. 

Οι 48 καλύτερες ομάδες του πλανήτη θα ταξιδέψουν στην Αμερική για ν' αγωνιστούν στο σπουδαιότερο ποδοσφαιρικό τουρνουά το οποίο θα φιλοξενηθεί σε ΗΠΑ, Καναδά, Μεξικό από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου 2026. 

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 5 Δεκεμβρίου και ήδη έχουν προκριθεί 19 από τις 48 ομάδες. 

Οι διοργανωτές παρουσίασαν πριν από λίγες ώρες τις τρεις μασκότ του Μουντιάλ. Πρόκειται για τρία ζωάκια. Τον Maple που είναι άλκη (είδος ελαφιού) και που εκπροσωπεί τον Καναδά. 

Τον Clutch, που είναι καραφλός αετός και είναι η μασκότ των ΗΠΑ και τον Zayu που είναι τζάγκουαρ και εκπροσωπεί το Μεξικό. 


Ειδήσεις σήμερα:

Πέντε χρόνια φυλάκιση στον Σαρκοζί για εγκληματική συνωμοσία με σκοπό να λάβει παράνομη χρηματοδότηση εκατομμυρίων από τον Καντάφι

Στη φυλακή 52χρονος εκπαιδευτικός που διατηρούσε σχέση με 14χρονη στη Ρόδο - Είχε επιτεθεί στον πατέρα της

Ποια εδάφη της Ουκρανίας κατέχει η Ρωσία και ο Τραμπ λέει ότι το Κίεβο μπορεί να τα ανακτήσει - Δείτε χάρτες

Thema Insights

Το UNIC Athens φέρνει στην Ελλάδα μια από τις κορυφαίες Σχολές Διοίκησης Επιχειρήσεων παγκοσμίως

Η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Λευκωσίας προσφέρει  μια φοιτητική εμπειρία παγκόσμιας κλάσης, συνδυάζοντας ακαδημαϊκή αριστεία, καινοτόμα προγράμματα και ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης