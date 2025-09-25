Μουντιάλ 2026: Παρουσιάστηκαν οι τρεις μασκότ του τουρνουά - Βίντεο

Clutch, που είναι καραφλός αετός και είναι η μασκότ των ΗΠΑ και τον Zayu που είναι τζάγκουαρ και εκπροσωπεί το Μεξικό.





Eis as mascotes do Mundial 2026 🌎



Maple é um alce e representa o Canadá, Zayu é um jaguar e representa o México, Clutch é uma águia e representa os EUA pic.twitter.com/tsoB2tVNsY — B24 (@B24PT) September 25, 2025