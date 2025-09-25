Από ένα όραμα σε μια ισχυρή παρουσία
EuroCup Women: Η βασκική Γκερνίκα που απέκλεισε τον ΠΑΣ Γιάννινα αρνείται να παίξει με ομάδα από το Ισραήλ
Οι Βάσκες αρνούνται να αγωνιστούν απέναντι σε ισραηλινή ομάδα στο EuroCup Γυναικών
Η Λοϊντέκ Γκερνίκα ανακοίνωσε μέσω του προέδρου της, Χεράρδο Καντίνα, ότι δεν θα κατέβει στον αγώνα της φάσης των ομίλων του EuroCup Γυναικών απέναντι στην Ελιτζούρ Ράμλα από το Ισραήλ. Πρόκειται για τον πρώτο ισπανικό σύλλογο που, επικαλούμενος «τη γενοκτονία που συντελείται στη Γάζα», ξεκαθαρίζει πως δεν θα αντιμετωπίσει αντίπαλο από το Ισραήλ τη φετινή σεζόν.
Η ομάδα από τη χώρα των Βάσκων προκρίθηκε στους ομίλους της διοργάνωσης, αποκλείοντας τον ΠΑΣ Γιάννινα με δύο ευρείες νίκες (90-57 στο πρώτο ματς και 94-61 στη ρεβάνς). Στη φάση των ομίλων θα αντιμετωπίσει τις ΝΚΑ Ουνιβερσίτας Πεκς (Ουγγαρία) και Σπορτίβα Αζόρις Χοτέλς (Πορτογαλία), ενώ αντίπαλος θα ήταν και η Ελιτζούρ Ράμλα, γεγονός που προκαλεί την έντονη αντιπαράθεση.
Ο Καντίνα εξήγησε τη στάση του συλλόγου σε συνέντευξή του στη Radio Bilbao:
«Η FIBA πρέπει να πράξει όπως οφείλει. Από την πλευρά μας δηλώνουμε ξεκάθαρα πως δεν θα παίξουμε αυτόν τον αγώνα. Είμαστε απολύτως αντίθετοι με το βίαιο έγκλημα που συντελείται στη Γάζα και πιστεύουμε ότι όλος ο κόσμος πρέπει να το συνειδητοποιήσει», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Οι δύο αναμετρήσεις είναι προγραμματισμένες για τις 23 Οκτωβρίου (στην πόλη Ράμλα ή σε άλλη ευρωπαϊκή έδρα λόγω των συνθηκών) και στις 27 Νοεμβρίου στο γήπεδο Μαλόστε. Η FIBA καλείται πλέον να αποφασίσει για τις συνέπειες της άρνησης της Γκέρνικα. Το πιθανότερο σενάριο είναι να κατακυρώσει τον αγώνα υπέρ της Ράμλα, ενώ δεν αποκλείονται και αυστηρότερες κυρώσεις.
