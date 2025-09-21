Ο Τσάκλα της ΑΕΛ... φίλησε τη σημαία της Παλαιστίνης μετά το γκολ της ισοφάρισης απέναντι στην ΑΕΚ - Βίντεο
Ο Τσάκλα της ΑΕΛ... φίλησε τη σημαία της Παλαιστίνης μετά το γκολ της ισοφάρισης απέναντι στην ΑΕΚ - Βίντεο
Ο Μαροκινός παίκτης της ΑΕΛ πήγε προς την εξέδρα και με κίνηση των χεριών του έστειλε φιλιά προς μία σημαία της Παλαιστίνης που είχε αναρτηθεί εκεί
Ο Σοφιάν Τσάκλα αποδείχθηκε ένας κομβικότατος παίκτης στο ματς της ΑΕΛ με την ΑΕΚ.
Ήταν ο σκόρερ των γηπεδούχων για το τελικό 1-1 που έδωσε το βαθμό στους γηπεδούχους στη μάχη που θα δώσει για την παραμονή.
Χαρακτηριστικό ήταν πως στους πανηγυρισμούς του με μία κίνησή του έστειλε φιλιά προς μία σημαία της Παλαιστίνης που είχε ανέβει στην εξέδρα.
