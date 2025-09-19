Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2026: Οι Ρώσοι θα αγωνιστούν ως ουδέτεροι και υπό προϋποθέσεις, όπως και στο Παρίσι 2024

Οι Ρώσοι και Λευκορώσοι αθλητές που θα επιτύχουν τους απαραίτητους χρόνους πρόκρισης θα περάσουν από εξονυχιστικό έλεγχο για τυχόν δεσμούς με τον ρωσικό στρατό ή για υποστήριξη του πολέμου στην Ουκρανία