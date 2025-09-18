Μπιτς Βόλεϊ: Ο Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης υποδέχθηκε τις πρωταθλήτριες Ευρώπης Ελένη Αλεξόγλου και Μυρτώ Πασχαλάκη

Ιδιαίτερη στιγμή της συνάντησης αποτέλεσε η παρουσίαση των κοριτσιών από τον κ. Βρούτση κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης με το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου, όπου τις καλωσόρισε και τις σύστησε στα μέλη του συμβουλίου, αναδεικνύοντας ακόμη περισσότερο τη σημασία της επιτυχίας τους για τον ελληνικό αθλητισμό και την προβολή της χώρας μας σε διεθνές επίπεδο.Νωρίτερα, είχε προηγηθεί επίσκεψη της Ελένης Αλεξόγλου, της Μυρτούς Πασχαλάκη και των προπονητών Στάθη Χανδρινού, Μαρίας Τσιαρτσιάνη στα γραφεία της Ε.Ο.ΠΕ..