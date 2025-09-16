Ρουί Βιτόρια: «Φεύγω με καθαρή συνείδηση, πάνω απ' όλα ευχαριστώ τους υπέροχους οπαδούς του Παναθηναϊκού»
Ρουί Βιτόρια: «Φεύγω με καθαρή συνείδηση, πάνω απ' όλα ευχαριστώ τους υπέροχους οπαδούς του Παναθηναϊκού»
Ο Πορτογάλος τεχνικός αποχαιρέτησε τους πράσινους μέσω ανάρτησης που έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram
Η επιλογή του να μη βρεθεί στο Κορωπί για να δει για τελευταία φορά τους παίκτες του, προκάλεσε άσχημη εντύπωση, ωστόσο ο Ρουί Βιτόρια αποχαιρέτησε γενικά τον πράσινο οργανισμό μέσω social media.
Ο έμπειρος τεχνικός κάνει αναφορά στους παίκτες και δήλωσε ευγνώμων για την εμπιστοσύνη που του έδειξαν, αλλά και στον κόσμο του Παναθηναϊκού.
Αναλυτικά η ανάρτηση του Ρουί Βιτόρια:
«Η θητεία μου στον Παναθηναϊκό έφτασε στο τέλος της. Φεύγω με καθαρή συνείδηση ότι έδωσα τον καλύτερό μου εαυτό για αυτόν τον σπουδαίο σύλλογο σε κάθε στιγμή, ειδικά στις πιο δύσκολες.
Είμαι ευγνώμων για την εμπιστοσύνη όλων των παικτών και όλων όσων, πολλοί από αυτούς με διακριτικό τρόπο, συνεργάστηκαν μαζί μου κάθε μέρα, ώστε να μπορέσουμε να πετύχουμε τους στόχους μας. Πάνω απ' όλα, ευχαριστώ αυτούς τους φανταστικούς οπαδούς για την αγάπη που μου έδειχναν πάντα και για τη συνεχή υποστήριξη που έδιναν στον Παναθηναϊκό. Ιδιαίτερα λόγια και σε αυτή την υπέροχη χώρα για τον τρόπο που με υποδέχτηκε! Σε όλους εσάς, τις ειλικρινείς μου ευχαριστίες! Κάποια μέρα, οι δρόμοι μας θα ξανασυναντηθούν».
Ειδήσεις σήμερα:
H σύζυγος του Αντετοκούνμπο, Μαράια, καταγγέλλει απειλές από Τούρκους: «Θα σκοτώσουμε όλη την οικογένειά σου» της γράφουν
Στη Νέα Δημοκρατία προσχώρησε ο Ανδρέας Λοβέρδος
Βιομήχανος, πολιτικός και επιχειρηματίας έπεσαν θύματα μεγάλης κομπίνας με κάλπικες χρυσές λίρες - Τι ανακάλυψε το ελληνικό FBI
Ο έμπειρος τεχνικός κάνει αναφορά στους παίκτες και δήλωσε ευγνώμων για την εμπιστοσύνη που του έδειξαν, αλλά και στον κόσμο του Παναθηναϊκού.
Αναλυτικά η ανάρτηση του Ρουί Βιτόρια:
«Η θητεία μου στον Παναθηναϊκό έφτασε στο τέλος της. Φεύγω με καθαρή συνείδηση ότι έδωσα τον καλύτερό μου εαυτό για αυτόν τον σπουδαίο σύλλογο σε κάθε στιγμή, ειδικά στις πιο δύσκολες.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Είμαι ευγνώμων για την εμπιστοσύνη όλων των παικτών και όλων όσων, πολλοί από αυτούς με διακριτικό τρόπο, συνεργάστηκαν μαζί μου κάθε μέρα, ώστε να μπορέσουμε να πετύχουμε τους στόχους μας. Πάνω απ' όλα, ευχαριστώ αυτούς τους φανταστικούς οπαδούς για την αγάπη που μου έδειχναν πάντα και για τη συνεχή υποστήριξη που έδιναν στον Παναθηναϊκό. Ιδιαίτερα λόγια και σε αυτή την υπέροχη χώρα για τον τρόπο που με υποδέχτηκε! Σε όλους εσάς, τις ειλικρινείς μου ευχαριστίες! Κάποια μέρα, οι δρόμοι μας θα ξανασυναντηθούν».
Ειδήσεις σήμερα:
H σύζυγος του Αντετοκούνμπο, Μαράια, καταγγέλλει απειλές από Τούρκους: «Θα σκοτώσουμε όλη την οικογένειά σου» της γράφουν
Στη Νέα Δημοκρατία προσχώρησε ο Ανδρέας Λοβέρδος
Βιομήχανος, πολιτικός και επιχειρηματίας έπεσαν θύματα μεγάλης κομπίνας με κάλπικες χρυσές λίρες - Τι ανακάλυψε το ελληνικό FBI
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα