Παναθηναϊκός: Ο Ρουί Βιτόρια έφυγε χωρίς να αποχαιρετήσει παίκτες και προσωπικό
Ο Ρουί Βιτόρια δεν πήγε την Δευτέρα στο προπονητικό κέντρο του Παναθηναϊκού και όπως όλα δείχνουν φεύγει από το «τριφύλλι» χωρίς να αποχαιρετήσει το προσωπικό και τους ποδοσφαιριστές

Ο Παναθηναϊκός έβαλε τέλος στη συνεργασία του με τον Ρουί Βιτόρια το πρωί της Δευτέρας, μετά την ήττα από την Κηφισιά.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι προπονητές που αποχωρούν, πηγαίνουν στο προπονητικό κέντρο για να αποχαιρετήσουν το προσωπικό και τους ποδοσφαιριστές.

Ο Πορτογάλος τεχνικός, προφανώς πικραμένος από αυτή την εξέλιξη, δεν πήγε το απόγευμα στο «Γεώργιος Καλαφάτης», με τους βοηθούς του να μαζεύουν τα πράγματα μέχρι το μεσημέρι.

Όπως όλα δείχνουν, ο Βιτόρια θα επιστρέψει στη Πορτογαλία χωρίς το «αντίο» στην πρώην, πλέον, ομάδα του.


Πηγή:www.gazzetta.gr

