Ta serum της LA VIE EN ROSE ενισχύουν τη φυσική ανανέωση, προστατεύουν από εξωτερικές επιβαρύνσεις και χαρίζουν αίσθηση άνεσης, φρεσκάδας και ευεξίας κάθε στιγμή της ημέρας.
Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε σήμερα Ρεάλ Μαδρίτης-Μαρσέιγ, Γιουβέντους-Ντόρτμουντ και όλα τα σημερινά ματς στο Champions League
Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε σήμερα Ρεάλ Μαδρίτης-Μαρσέιγ, Γιουβέντους-Ντόρτμουντ και όλα τα σημερινά ματς στο Champions League
Επιστρέφει η κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση με ενδιαφέροντα ματς
Στο σημερινό πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων πρωταγωνιστούν τα παιχνίδια για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Champions League.
Το ματς που ξεχωρίζει στο πρόγραμμα σήμερα είναι το Ρεάλ Μαδρίτης – Μαρσέιγ, ενώ ο Βαγγέλης Παυλίδης με την Μπενφίκα αντιμετωπίζει την Καραμπάγκ στη Λισαβόνα.
Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (16/9/2025):
13:30 ΕΡΤ2 Τόκιο 2025 4η Μέρα
19:45 COSMOTE SPORT 7 HD PSV Αϊντχόφεν – Ουνιόν Σεν-ΖιλουάζUEFA Champions League
19:45 COSMOTE SPORT 6 HD Μπιλμπάο – Άρσεναλ UEFA Champions League
22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Μπενφίκα – Καραμπάγκ UEFA Champions League
22:00 COSMOTE SPORT 4 HD Τότεναμ – ΒιγιαρεάλUEFA Champions League
22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Γιουβέντους – Ντόρτμουντ UEFA Champions League
22:00 COSMOTE SPORT 2 HD Ρεάλ Μαδρίτης – Μαρσέιγ UEFA Champions League
Ειδήσεις σήμερα:
Στα μπουζούκια η εθνική μπάσκετ για το χάλκινο: Το συρτάκι του Αντετοκούνμπο, το τραγούδι του Λαρεντζάκη και το «που 'σαι Θανάση»
«Η Γάζα καίγεται»: Το Ισραήλ ξεκίνησε τη χερσαία επιχείρηση για την κατάληψη της πόλης
Οι αλλαγές στα τεκμήρια για τα αυτοκίνητα φέρνουν πίσω στους δρόμους τα... δίλιτρα - Τι αλλάζει για υβριδικά και ηλεκτρικά οχήματα
Το ματς που ξεχωρίζει στο πρόγραμμα σήμερα είναι το Ρεάλ Μαδρίτης – Μαρσέιγ, ενώ ο Βαγγέλης Παυλίδης με την Μπενφίκα αντιμετωπίζει την Καραμπάγκ στη Λισαβόνα.
Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (16/9/2025):
Οι αθλητικές μεταδόσεις σήμερα
13:30 ΕΡΤ2 Τόκιο 2025 4η Μέρα
19:45 COSMOTE SPORT 7 HD PSV Αϊντχόφεν – Ουνιόν Σεν-ΖιλουάζUEFA Champions League
19:45 COSMOTE SPORT 6 HD Μπιλμπάο – Άρσεναλ UEFA Champions League
22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Μπενφίκα – Καραμπάγκ UEFA Champions League
22:00 COSMOTE SPORT 4 HD Τότεναμ – ΒιγιαρεάλUEFA Champions League
22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Γιουβέντους – Ντόρτμουντ UEFA Champions League
22:00 COSMOTE SPORT 2 HD Ρεάλ Μαδρίτης – Μαρσέιγ UEFA Champions League
Ειδήσεις σήμερα:
Στα μπουζούκια η εθνική μπάσκετ για το χάλκινο: Το συρτάκι του Αντετοκούνμπο, το τραγούδι του Λαρεντζάκη και το «που 'σαι Θανάση»
«Η Γάζα καίγεται»: Το Ισραήλ ξεκίνησε τη χερσαία επιχείρηση για την κατάληψη της πόλης
Οι αλλαγές στα τεκμήρια για τα αυτοκίνητα φέρνουν πίσω στους δρόμους τα... δίλιτρα - Τι αλλάζει για υβριδικά και ηλεκτρικά οχήματα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα