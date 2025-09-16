Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε σήμερα Ρεάλ Μαδρίτης-Μαρσέιγ, Γιουβέντους-Ντόρτμουντ και όλα τα σημερινά ματς στο Champions League
SPORTS
Αθλητικές μεταδόσεις Ρεάλ Μαδρίτης Μαρσέιγ Γιουβέντους Champions League

Επιστρέφει η κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση με ενδιαφέροντα ματς

Στο σημερινό πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων πρωταγωνιστούν τα παιχνίδια για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Το ματς που ξεχωρίζει στο πρόγραμμα σήμερα είναι το Ρεάλ Μαδρίτης – Μαρσέιγ, ενώ ο Βαγγέλης Παυλίδης με την Μπενφίκα αντιμετωπίζει την Καραμπάγκ στη Λισαβόνα.


Οι αθλητικές μεταδόσεις σήμερα

Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (16/9/2025):

13:30 ΕΡΤ2 Τόκιο 2025 4η Μέρα

19:45 COSMOTE SPORT 7 HD PSV Αϊντχόφεν – Ουνιόν Σεν-ΖιλουάζUEFA Champions League

19:45 COSMOTE SPORT 6 HD Μπιλμπάο – Άρσεναλ UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Μπενφίκα – Καραμπάγκ UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 4 HD Τότεναμ – ΒιγιαρεάλUEFA Champions League

Κλείσιμο
22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Γιουβέντους – Ντόρτμουντ UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 2 HD Ρεάλ Μαδρίτης – Μαρσέιγ UEFA Champions League
