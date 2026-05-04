Premier League: Πάρτι παραμονής της Νότιγχαμ που διέλυσε με 3-1 την Τσέλσι στο Λονδίνο, δείτε βίντεο
SPORTS
Premier League Τσέλσι Νότιγχαμ Φόρεστ

Η Φόρεστ τρεις αγωνιστικές πριν το φινάλε είναι πλέον στο +6 από την επικίνδυνη ζώνη και στρέφει την προσοχή της στον επαναληπτικό ημιτελικό του Europa League με την Άστον Βίλα

Από τη μια η Νότιγχαμ που την κατάλληλη στιγμή έχει βρεθεί στην καλύτερη της φετινή κατάσταση και από την άλλη η Τσέλσι που συνεχίζει την ελεύθερη πτώση της, όντας πλέον σε μειονεκτική θέση για τη διεκδίκηση ενός ευρωπαϊκού εισιτηρίου.

Οι Λονδρέζοι, συνεχίζουν την απογοητευτική τους πορεία στην Premier League και μετά την απόλυση του Λίαμ Ροσένιορ, γνωρίζοντας την 6η συνεχόμενη ήττα της (κάθε εβδομάδα καταρρίπτει και ένα αρνητικό ιστορικό ρεκόρ) καθώς μόλις στο 15' βρέθηκαν να χάνουν με 0-2!

Ο Αβονίγι άνοιξε το σκορ στο 2', ο Ιγκόρ Ζεσούς με πέναλτι έκανε το 0-2 στο 15' με το ματς να στιγματίζεται από τον σοβαρό τραυματισμό του 18χρόνου άσου των γηπεδούχων Τζέσι Ντέρι στο 44' όταν συγκρούστηκε με τον Ζακ Άμποτ και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο.

Στη συγκεκριμένη φάση η Τσέλσι κέρδισε πέναλτι, αλλά ο Σελς απέκρουσε την εκτέλεση του Πάλμερ για να έρθει το 0-2 στο 52' ξανά με τον Αβονίγι και η Τσέλσι απλά μείωσε στο 90'+3' με τον Ζοάο Πέδρο.

Δείτε ΕΔΩ τα γκολ.

Premier League (35η αγωνιστική)

Λιντς-Μπέρνλι 3-1 (8΄ Σταχ, 52΄ Οκαφόρ, 56΄ Κάλβερτ-Λιούιν - 71΄ Τσαουνά)

Μπρέντφορντ-Γουέστ Χαμ 3-0 (15' αυτ. Μαυροπάνος, 52' Τιάγκο, 83' Ντάμσγκααρντ)

Νιούκαστλ-Μπράιτον 3-1 (12' Οσούλα, 24' Μπερν, 90'+ Μπαρνς-61' Χίσελγουντ)

Γουλβς-Σάντερλαντ 1-1 (54' Μπουένο-17' Μουκιέλε)

Άρσεναλ-Φούλαμ 3-0 (9', 45+4' Γιόκερες, 40' Σάκα)

Μπόρνμουθ-Κρίσταλ Πάλας 3-0 (10' αυτ. Λέρμα, 30' Κρουπί, 77' Ράγιαν)

Μάντσεστερ Γ.-Λίβερπουλ 3-2 (6' Κούνια, 14' Σέσκο, 77' Μέινο-47' Σομποσλάι, 56' Γκάκπο)

Άστον Βίλα-Τότεναμ 1-2 (90'+6' Μπουεντία - 12' Γκάλαχερ, 25' Ριτσάρλισον) 
Τσέλσι-Νότιγχαμ Φόρεστ 1-3 (90'+3' Ζοάο Πέδρο - 2', 52' Αβονίγι, 18' πέν. Ιγκόρ Ζεσούς) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ.

Έβερτον-Μάντσεστερ Σίτι 22:00

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 35 αγώνες)
Άρσεναλ 76 --Champions League--
Μάντσεστερ Σίτι 70 -33αγ. --Champions League--
Μάντσεστερ Γ. 64
Λίβερπουλ 58
Άστον Βίλα 58
Μπόρνμουθ 52
Μπρέντφορντ 51
Μπράιτον 50
Τσέλσι 48
Φούλαμ 48
Έβερτον 47 -34αγ.
Σάντερλαντ 47
Νιούκαστλ 45
Κρίσταλ Πάλας 43 -34αγ.
Λιντς 43
Νότιγχαμ Φόρεστ 42 -34αγ.
Τότεναμ 37
--------------------
Γουέστ Χαμ 36
Μπέρνλι 20 --Υποβιβάστηκε--
Γουλβς 18 --Υποβιβάστηκε--

